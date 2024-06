VIDEO/ Dallas Boston (99-106) highlights: Doncic out per falli, Celtics a una gara dal titolo (NBA Finals 202

VIDEO DALLAS BOSTON (99-106): I CELTICS VEDONO IL TITOLO

Dallas Boston porta i Celtics a una partita dal titolo: gara-3 delle NBA Finals 2024 termina 99-106, Boston sbanca l’American Airlines Center e fa quello che sperava, ovvero portare la serie sul 3-0. Un punteggio inesorabile: nessuna squadra nella storia della NBA ha mai rimontato tre gare di svantaggio. Ci hanno provato i Mavericks, stando incollati se non davanti ai Celtics per tutto il primo tempo e buona parte del terzo quarto; poi però Boston ha accelerato, arrivando a toccare il +15 a 12 minuti dalla sirena (grande schiacciata di Jaylen Brown) e arrivando a +21 all’inizio del quarto periodo. La rimonta di Dallas c’è stata: incredibilmente i Mavericks sono arrivati a -3 ma Luka Doncic (27 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, 11/27 dal campo) è uscito per falli per la prima volta ai playoff.

Boston a quel punto ha messo le mani sulla partita, nonostante un Kyrie Irving in versione Cavs con 35 punti e 4/6 dall’arco, ultimo ad arrendersi e per la prima volta in questa serie davvero concreto e solido; ci sono 30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist per Jaylen Brown, 31 per un Jayson Tatum da addirittura 11/26, il solito Derrick White da 16 punti e 4/9 dalla lunga distanza. Uscendo dal TD Garden dopo gara-2 delle NBA Finals 2024, Irving aveva promesso al pubblico del Massachusetts che si sarebbero rivisti per gara-5; ora ai Dallas Mavericks non resta che sperare di vincere il quarto episodio e prolungare la serie, tenendo vivo quello che sarebbe un vero miracolo – lo dicono i numeri – mentre i Boston Celtics hanno in mano il titolo NBA. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DALLAS BOSTON NBA FINALS 2024: CELTICS A DUE GARE DAL TITOLO

Dalle ore 2:30 di giovedì 13 giugno, ovviamente orario italiano, avremo la diretta di Dallas Boston: è gara-3 delle NBA Finals 2024, dopo i due episodi in Massachusetts la serie si sposta all’American Airlines Center e i Celtics ci arrivano con un confortante vantaggio di 2-0, avendo difeso il fattore campo al TD Garden e portandosi a due vittorie dal titolo. Vincere una partita in Texas significherebbe molto probabilmente mettere l’anello al dito: nessuno ha mai rimontato da 0-3 in una serie, nelle NBA Finals solo Cleveland ci è riuscita da 1-3, nel 2016 contro Golden State e con Kyrie Irving in campo e decisivo.

Stavolta però il numero 11 dei Mavericks non sta performando nel migliore dei modi: ha le spalle al muro come tutta Dallas, lo sa bene anche Luka Doncic che da vero leader si è preso le colpe per la sconfitta di gara-2, riflettendo su palle perse e liberi sbagliati. Vero è che Boston trova un protagonista diverso ogni sera: in gara-1 Kristaps Porzingis, nel secondo episodio Jrue Holiday, ma in realtà è la difesa dei Celtics che sta facendo la differenza. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Dallas Boston, con i Mavericks a caccia della vittoria per riaprire le NBA Finals 2024 e i Celtics che invece vogliono fare il passo decisivo verso il titolo.

COME VEDERE LA DIRETTA DI DALLAS BOSTON: LE NBA FINALS 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo una volta di più, a poche ore da gara-3, che le NBA Finals 2024 sono appannaggio della televisione satellitare: soltanto gli abbonati potranno quindi assistere alla diretta tv di Dallas Boston, che sarà proposta da Sky Sport NBA (numero 209 del decoder) con la telecronaca in italiano e tutti gli approfondimenti del caso. In assenza di un televisore la partita potrà essere seguita anche in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA DALLAS BOSTON: MAVERICKS PER RIAPRIRE LE NBA FINALS 2024

La diretta di Dallas Boston inizia con i Celtics avanti 2-0: le NBA Finals 2024 hanno fortemente preso la strada del Massachusetts, ma rimontare da questo risultato si può assolutamente. Lo ricordano bene gli stessi Mavericks, nel 2006 finiti dalla parte sbagliata della storia: dopo aver vinto le prime due partite, la squadra aveva perso 4-2 le finali contro la Miami di Dwyane Wade e Shaquille O’Neal, ma c’è poi un episodio molto più recente che Dallas deve tenere bene a mente, ovvero quello di tre anni fa quando era stata Phoenix a salire 2-0 nelle NBA Finals, salvo poi essere rimonta da Milwaukee che aveva vinto le altre quattro partite, con Giannis Antetokounmpo MVP.

Questo dunque ci dice che un 2-0 non rappresenta una sentenza, specialmente se le due affermazioni sono arrivate in casa; è vero che Boston ha dimostrato in generale di essere superiore e questo già lo sapevamo, ma dalla parte dei Mavericks giocano pur sempre Luka Doncic e Kyrie Irving che almeno una partita a testa possono vincerla anche da soli, anche se lo sloveno alle sue prime finali potrebbe sentire il peso della responsabilità come era accaduto, prima di dominare la Lega, a LeBron James nel 2007, schiantato da San Antonio alla sua prima apparizione. Vedremo dunque cosa ci porterà in dote la diretta di Dallas Boston, non dobbiamo aspettare tanto per assistere a gara-3 delle NBA Finals 2024.