Diretta/ Dinamo Zagabria Tottenham (Europa League) streaming video: discorso chiuso?

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA TOTTENHAM: MOURINHO VUOLE GESTIRLA SENZA PATEMI…

Dinamo Zagabria Tottenham, in diretta giovedì 18 marzo 2021 alle ore 18.55 presso il Maksimir Stadion di Zagabria, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Mourinho pronto ad affrontare la trasferta croata per chiudere la questione qualificazione ai quarti di finale. Dopo l’ultima sconfitta in Premier League contro l’Arsenal, nonostante il fantascientifico gol segnato da Eric Lamela, l’Europa League è diventata il principale fronte per gli Spurs per salvare una stagione che era partita con ottimi presupposti, per poi ritrovarsi molto indietro in campionato. L’Europa League può essere dunque un fronte importante anche per la Champions, ma la Dinamo Zagabria comunque nella partita d’andata ha dimostrato di saper mettere in difficoltà gli inglesi, pur subendo uno 0-2 che appare molto difficile da ribaltare. In campionato la Dinamo Zagabria è reduce da una vittoria 0-5 in casa del Varazdin che ha confermato l’ottimo stato di forma della squadra allenata da Zoran Mamic.

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA TOTTENHAM IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dinamo Zagabria Tottenham in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con la partita del Maksimir Stadion sarà sui canali di Sky Sport dal numero 251 in poi, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA TOTTENHAM

Le probabili formazioni della sfida tra Dinamo Zagabria e Tottenham presso il Maksimir Stadion. I padroni di casa allenati da Zoran Mamic scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Catherine, Gavrdiol; Ademi, Jakic; Orsic, Ademi, Ivanusec; Petkovic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da José Mourinho con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Lloris; Tanganga, Dier, Alderweireld, Davies; Hojbjerg, Ndombele; Lamela, Alli, Bergwijn; Vinicius.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Dinamo Zagabria e Tottenham, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.70 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.00 volte la posta scommessa.

