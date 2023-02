Diretta discesa Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: chi sarà il re?

DIRETTA DISCESA MONDIALI SCI 2023: DA COURCHEVEL L’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO

Oggi, domenica 12 febbraio, la diretta della discesa maschile ci offrirà l’appuntamento forse in assoluto più atteso con i Mondiali di sci 2023 da Courchevel, sede di tutte le gare maschili in questa rassegna iridata congiunta con Meribel, in Francia. La discesa libera è naturalmente la specialità regina dello sci alpino e quindi il titolo di campione del Mondo è, se possibile, ancora più ambito. Vedremo in azione gli sciatori più forti del mondo e doverosamente si devono mettere in primo piano i tre big, cioè Aleksander Aamodt Kilde, Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr, che si daranno battaglia per la corona iridata attualmente nelle mani dell’austriaco, vincitore a Cortina due anni fa.

DIRETTA/ Discesa: Jasmine Flury ha vinto a sorpresa, Sofia Goggia fuori! Mondiali sci

Ci sono però buone speranze per l’Italia, rinfrancata dai risultati recenti in particolare di Mattia Casse e Dominik Paris, o magari anche con Florian Schieder, che ci ha già stupiti a Kitzbuhel. I primi favoriti dunque sono altri, ma la Nazionale italiana di velocità ha avuto comunque un ottimo rendimento in questa stagione e allora si può sperare che questo meraviglioso spettacolo che ci attende possa avere anche delle tinte azzurre: andiamo allora a presentare subito tutte le informazioni utili per seguire la diretta della discesa maschile ai Mondiali di sci 2023.

DIRETTA/ Super-G maschile: James Crawford è oro, Kilde e Pinturault sul podio!

DIRETTA DISCESA MONDIALI SCI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa maschile dei Mondiali di sci 2023 vedrà il via alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti e il canale tematico Eurosport.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Courchevel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

MARTA BASSINO ORO IN SUPER-G/ Vittoria ai Mondiali di sci: secondo titolo azzurro!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY DELLA DISCESA MASCHILE AI MONDIALI SCI 2023

DIRETTA DISCESA MONDIALI SCI 2023: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare la diretta della discesa maschile dei Mondiali di sci 2023, si deve allora partire dai big stranieri. Parlando di discesa, il primo favorito è Aleksander Aamodt Kilde, perché il norvegese detiene la Coppa di discesa ed è al comando anche in questa stagione, con la bellezza di cinque vittorie su otto discese finora disputate che indicano un dominio davvero nettissimo da parte di Kilde in discesa libera. Alle sue spalle nel pronostico ecco l’austriaco Vincent Kriechmayr, in qualità di campione del Mondo in carica e di vincitore delle altre tre discese, anche se non conosce mezze misure – o successi o niente podio in discesa nel corso di questa stagione. Infine ci resta naturalmente Marco Odermatt, che in discesa non è forte come in super-G o gigante e infatti insegue ancora la prima vittoria, ma vanta comunque tre secondi e un terzo posto in stagione. A tutti gli altri restano le briciole, ma spendiamo una citazione per Johan Clarey, perché il francese è padrone di casa e perché a 42 anni è già stato due volte secondo in stagione.

Per quanto riguarda invece i protagonisti Azzurri della diretta della discesa maschile dei Mondiali di sci 2023, possiamo naturalmente partire da Dominik Paris, che cerca il colpo ai Mondiali dopo una stagione partita decisamente male, ma che sta andando in crescendo. Mattia Casse invece è stato costante su alti livelli per tutta la stagione, con i primi due podi in carriera in Val Gardena e Wengen più un quarto posto a Kitzbuhel e quindi è tra gli outsider più accreditati. Infine una citazione è doverosa anche per Florian Schieder, che due anni fa ai Mondiali di Cortina subì un infortunio gravissimo ma in questa stagione è rinato con il clamoroso secondo posto a Kitzbuhel e altri buoni piazzamenti: chi arriva secondo sulla Streif, può fare qualsiasi cosa in discesa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA