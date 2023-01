Diretta discesa Kitzbuhel/ Streaming video Rai: la mitica Streif, CdM sci

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: PARIS A SUO AGIO…

La diretta della discesa di Kitzbuhel aprirà oggi, venerdì 20 gennaio 2023, il weekend in assoluto più atteso della Coppa del Mondo di sci. La discesa di Kitzbuhel sta allo sci come Wimbledon al tennis o Monza alla Formula 1; per un discesista vincere almeno una volta a Kitzbuhel in carriera è importante forse addirittura più di un oro olimpico o mondiale (certamente lo è dal punto di vista strettamente tecnico), è dunque un piacere ricordare che negli ultimi anni la pista Streif ha regalato straordinarie soddisfazioni ai discesisti azzurri grazie a Peter Fill e soprattutto Dominik Paris, che sulla “sua” amatissima Streif ha numeri leggendari e adesso ci arriva in un crescendo di condizione che lascia ben sperare per le due discese libere che ci attendono in questo weekend imperdibile.

Diretta/ Super-G Bormio: Marco Odermatt ha vinto, Kriechmayr e Meillard sul podio!

Tanti elementi contribuiscono al fascino della discesa di Kitzbuhel: qui si gareggia fin dal 1931, anno di nascita del trofeo dell’Hahnenkamm, inoltre spicca il grande valore tecnico della pista Streif. Ricordiamo in particolare i passaggi più leggendari, dalla Mausefalle, salto posto poco dopo la partenza il cui nome in tedesco significa “trappola per topi”, che rende molto bene l’idea della sua difficoltà; la Steilhang, una doppia curva in contropendenza subito prima di un tratto di scorrimento nel quale è fondamentale entrare con buona velocità; infine l’Hausbergkante, tratto da percorrere in diagonale con pendenza ripidissima che immette sul salto finale, una sfida ai limiti delle possibilità della fisica. Non serve aggiungere altro, meglio scoprire tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta della discesa di Kitzbuhel.

Diretta/ Discesa Bormio: Vincent Kriechmayr ha vinto, Crawford e Kilde sul podio!

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Kitzbuhel avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (il numero 58 del telecomando in chiaro) per quanto riguarda la Rai, ed inoltre il canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Kitzbuhel, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

Diretta/ Discesa maschile Courchevel: Vincent Kriechmayr vince, Coppa a Odermatt!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY DELLA DISCESA DI KITZBUHEL

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta della discesa di Kitzbuhel, adesso dobbiamo citare i nomi dei possibili favoriti. Anche l’anno scorso sulla Streif ci furono ben due discese libere e le vittorie andarono al norvegese Aleksander Aamodt Kilde e allo svizzero Beat Feuz, che è ormai al passo d’addio. Sarebbe una bella storia una sua impresa, ma certamente è più probabile che sia Kilde a ripetersi, dopo avere raccolto quattro vittorie nelle sei discese disputate in questa stagione, compresa quella di sabato scorso a Wengen. L’austriaco Vincent Kriechmayr, già vincitore in questa stagione sulla Saslong in Val Gardena e isulla Stelvio a Bormio, è la grande speranza per i padroni di casa per la discesa di Kitzbuhel, soprattutto dopo il ritiro di Matthias Mayer.

La Svizzera spera naturalmente in Marco Odermatt, che insegue ancora il primo successo della carriera in discesa libera già sfiorato diverse volte, riuscirci proprio a Kitzbuhel avrebbe un sapore speciale e sarebbe d’altronde meritato. L’Italia può naturalmente sperare nel miglior Mattia Casse della sua carriera, che a Wengen ha replicato il podio già ottenuto il mese scorso in Val Gardena, ma soprattutto che Dominik Paris confermi i segnali di crescita mostrati a Bormio e ancora di più a Wengen, dove senza un errore nel finale avrebbe potuto salire sul podio. Considerando che la Streif gli piace molto di più rispetto alla pista elvetica, si può davvero sperare nella rinascita di Paris nella discesa di Kitzbuhel…

© RIPRODUZIONE RISERVATA