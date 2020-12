Diretta discesa Val d’Isere/ Streaming video tv: ancora sulla Oreiller Killy!

DIRETTA DISCESA MASCHILE VAL D’ISERE: ANCORA SULLA “OK”

Siamo in diretta con la discesa maschile della Val d’Isere, quinto appuntamento per la Coppa del mondo di sci 2021, oggi domenica 13 dicembre 2020. Dopo dunque il gustoso assaggio occorso solo ieri con la prova di Super G, dove abbiamo celebrato il trionfo di Mauro Caviezel, ecco che si torna sulla neve della pista francese della Oreiller Killy per la prima discesa della stagione. E’ spazio dunque per gli uomini jet finalmente e non vediamo l’ora di vedere in pista alcuni protagonisti come il nostro Dominik Paris, di nuovo sugli sci dopo quasi un anno dal drammatico infortunio occorso lo scorso gennaio, dopo la gara di Wengen: ovviamente lo sciatore italiano non sarà l’unica star attesa oggi nella diretta della discesa della Val d’Isere: anzi ci attendiamo oggi grande battaglia per il primo podio della disciplina nella stagione 2021 della Coppa del mondo di sci.

DIRETTA DISCESA VAL D’ISERE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Val d’Isere vedrà il via alla gara fissato alle ore 10.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val d’Isere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA VAL D’ISERE: I PROTAGONISTI

Alla vigilia della diretta della discesa maschile della Val d’Isere, che è solo la prima prova per la disciplina veloce della Coppa del Mondo 2021, nonché quinta gara della stagione, è praticamente impossibile fissare un pronostico chiaro per il podio finale: senza poi dimenticare che il mal tempo degli ultimi giorni potrebbe aver rovinato la pista francese e che dunque oggi non si gareggerà nelle migliori condizioni possibili. Pure alla vigilia della gara ci pare opportuno presentare un ventaglio di possibili protagonisti nella prova di oggi. Il primo e il più atteso lo abbiamo nominato prima, è Dominik Paris, campionissimo azzurro, che torna a gareggiare nella disciplina che gli ha regalato un argento ai Mondiali di Schladming, dopo lunghissimo stop. Pure lo sciatore di Merano sarà oggi insidiato dal grande rivale Beat Feuz, vincitore della coppa di specialità lo scorso anno come pure da Aleksander Aamodt Kilde, che pure ha dominato le prime prove in settimana sulla Oreiller Killy. Altri personaggi da tenere in considerazione saranno poi Pinturault come Mayer, senza dimenticate un altro eccellente azzurro come è Christof Innerhofer, che si è già dimostrato competivo nei primi test sulla pista francese.



