Diretta discesa Saalbach/ Streaming video Rai 2: cala il sipario (CdM sci, oggi 24 marzo 2024)

La diretta della discesa di Saalbach ci regalerà oggi, domenica 24 marzo 2024, l’epilogo della Coppa del Mondo di sci maschile. Siamo all’ultima gara della stagione, le donne hanno già terminato e oggi calerà il sipario anche sul 2023-2024 degli uomini, con una discesa libera che ha comunque ancora molto da dire, dal momento che è da assegnare l’ambita Coppa di specialità, che parlando della discesa ha naturalmente un fascino speciale. Saalbach ci regalerà quindi l’ultima sfida tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, una rivalità che aveva infiammato il Circo Bianco nelle settimane delle classiche più attese e che torna ad esaltarci in occasione delle Finali, naturalmente con tutte le particolarità del regolamento per quanto riguarda l’atto conclusivo della stagione.

Bisogna riannodare i fili del discorso, perché è addirittura da oltre un mese che non si disputano gare maschili nella discesa libera: parliamo di Kvitfjell, in una discesa che vide Sarrazin assente per infortunio ma anche Odermatt un po’ in difficoltà su un tracciato non congeniale allo svizzero. Non solo: la discesa in Norvegia fu disputata sabato 17 febbraio, poi dobbiamo tornare addirittura a Kitzbuhel e alle due discese vinte da Sarrazin con una doppietta leggendaria il 19 e 20 gennaio scorsi. Calendario a dir poco discutibile e solo in minima parte a causa delle cancellazioni, dal momento che in questi due mesi per la velocità è saltato solo il weekend di Chamonix a inizio febbraio. La FIS ci rifletta molto seriamente, adesso però abbiamo davvero voglia di ammirare per una volta ancora gli uomini-jet, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta della discesa di Saalbach.

DIRETTA DISCESA SAALBACH STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Saalbach avrà inizio alle ore 11.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Due dal momento che ci sarà la ribalta del canale generalista per quanto riguarda la Rai, ed inoltre il canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Saalbach, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Saalbach (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA DISCESA SAALBACH: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta della discesa di Saalbach, abbiamo già descritto per sommi capi una stagione a dir poco particolare, sicuramente sfortunata con il meteo ma anche condizionata da decisioni sul calendario che, ci permettiamo di scriverlo, erano sbagliate a nostro avviso già in partenza – e che qualche cancellazione ha evidentemente peggiorato. Finora abbiamo avuto otto discese: sette fra il 14 dicembre e il 20 gennaio, una raffica incredibile e che ha facilitato gli infortuni, poi solo Kvitfjell negli ultimi due mesi. Questa resterà comunque la stagione dell’esplosione ai massimi livelli di Cyprien Sarrazin che, per quanto riguarda la discesa, ha vinto a Bormio e poi si è regalato la leggendaria doppietta di Kitzbuhel; ma ricorderemo il 2023-2024 anche per le prime due vittorie di Marco Odermatt in discesa in Coppa del Mondo, con una doppietta altrettanto lussuosa a Wengen – per uno svizzero, ancora più bella.

I due si giocheranno quindi la Coppa di discesa, partendo da un vantaggio di 42 punti per Odermatt, ma i possibili protagonisti sono anche altri. Purtroppo per l’Italia non ci sarà Florian Schieder, che è qualificato ma ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio, avremo quindi in gara Mattia Casse e Guglielmo Bosca, ma soprattutto Dominik Paris, che naturalmente sarà la principale speranza azzurra nella diretta della discesa di Saalbach. Domme in questa stagione ha finalmente vinto in Val Gardena sfatando il tabù della Saslong ed è poi salito sul podio sia a Wengen sia a Kitzbuhel, praticamente il massimo possibile nelle settimane che erano infiammate dal duello Odermatt-Sarrazin. Oggi invece cosa succederà per chiudere la stagione?

