Diretta discesa femminile Saalbach/ Streaming video Rai: Gut vicina alla coppetta! (CdM sci, 23 marzo 2024)

DIRETTA DISCESA FEMMINILE SAALBACH: BAGARRE PER LA COPPETTA!

Grande appuntamento con la diretta della discesa femminile di Saalbach: la gara scatta alle ore 11:15 di sabato 23 marzo e chiude la Coppa del Mondo 2023-2024 per le donne, con una prova che deve ancora consegnare la coppetta di specialità in uno senario davvero interessante, visto che ci sono quattro atlete che se la possono giocare. Non così la Coppa del Mondo generale, che come sappiamo è stata vinta da Lara Gut-Behrami; la svizzera avrà anche sfruttato l’infortunio di Mikaela Shiffrin ma ha pienamente meritato, e ora può portare a casa un’altra coppetta.

La situazione è davvero intrigante, e la studieremo; intanto possiamo dire che, purtroppo, Sofia Goggia abdica dal suo trono di discesa a causa del grave infortunio subito in allenamento, in condizioni “normali” la bergamasca avrebbe presumibilmente vinto questo titolo ma ormai le cose sono andate così, dunque nessuna italiana si gioca la coppetta ma Federica Brignone, già fuori dai giochi, è sicuramente una delle sciatrici che oggi potrebbero vincere la gara. Vedremo allora cosa succederà nel corso della diretta della discesa femminile di Saalbach, non vediamo l’ora…

DISCESA FEMMINILE SAALBACH STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

Naturalmente la diretta tv della discesa femminile di Saalbach sarà affidata alla televisione di stato, come sempre accaduto per le gare di Coppa del Mondo di sci alpino: questa volta l’appuntamento sarà su Rai Due HD, canale che ovviamente trovate sul vostro telecomando ed è in chiaro per tutti, permettendovi di seguire l’evento anche in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app sui vostri dispositivi. Naturalmente il super-G di Saalbach sarà garantito anche da Eurosport, riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder); per la mobilità dovrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, DISCESA FEMMINILE SAALBACH

DIRETTA DISCESA FEMMINILE SAALBACH: RISULTATI E CONTESTO

Come detto, la situazione che ci si prospetta con la discesa femminile di Saalbach è ancora da definire: Sofia Goggia è seconda in classifica a -19 da Lara Gut-Behrami, ma non ci sarà e dunque chi rimane davvero in corsa è Stephanie Venier, che però deve recuperare 68 punti alla svizzera e dunque avrà bisogno innanzitutto di arrivare almeno seconda, nella speranza che la vincitrice di Coppa del Mondo non si piazzi in una posizione utile a rimanerle davanti. In gara ci sarebbe anche Cornelia Huetter, e qui i punti di ritardo dell’altra austriaca sono 72: il discorso è assolutamente identico.

Insomma, pare che la Gut-Behrami possa portare a casa un’altra coppetta e questa per lei sarebbe anche la prima in discesa, un dato che la porterebbe a essere considerata tra le sciatrici più polivalenti almeno in epoca recente. Come detto, è un peccato per la Goggia ma gli infortuni fanno parte dello sci alpino: lo abbiamo visto in particolar modo nel corso di questa stagione, la speranza è che oggi non ce ne siamo altri e che la diretta della discesa femminile di Saalbach possa regalarci grande spettacolo a prescindere da chi vincerà.











