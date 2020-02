Diretta Djokovic Thiem/ Streaming video tv: Australian Open 2020, la finale

Djokovic Thiem sarà la finale maschile degli Australian Open 2020: l’appuntamento è fissato per le ore 9.30 italiane di questa mattina, domenica 2 febbraio, naturalmente dal campo centrale di Melbourne, la Rod Laver Arena nella quale verrà decretato il vincitore del primo torneo stagionale del Grande Slam. La diretta Djokovic Thiem regalerà un epilogo decisamente intrigante a questi Australian Open 2020: infatti entrambi i protagonisti possono puntare a una vittoria che farebbe la storia. Novak Djokovic infatti punta a quello che sarebbe addirittura il suo ottavo trionfo a Melbourne, consolidando lo status di tennista più vittorioso di tutti i tempi agli Australian Open e riprendendosi anche il numero 1 nella classifica mondiale Atp. Dominic Thiem cerca invece la prima vittoria in un torneo del Grande Slam, che per di più sarebbe la prima non solo per il tennista austriaco ma per tutti i nati negli anni Novanta, che continuano a soffrire il dominio dei fenomeni del decennio precedente. Sarà questa la partita giusta per fare la storia?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Djokovic Thiem, finale maschile agli Australian Open 2020, sarà trasmessa su Eurosport, canale tematico accessibile sia attraverso il satellite per gli abbonati Sky sia sulla piattaforma DAZN. In alternativa potrete seguire la partita sulla Rod Laver Arena anche sulla piattaforma Eurosport Player, della quale dovrete essere clienti e che vi fornirà anche questo ultimo match del tabellone Atp in diretta streaming video. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo, per tutte le informazioni utili come i due tabelloni del singolare, è all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA DJOKOVIC THIEM: IL CONTESTO

In sede di presentazione della diretta di Djokovic Thiem, riassumiamo in breve il cammino dei due finalisti in questi Australian Open 2020. Novak Djokovic ha fatto un po’ di fatica al primo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff, poi tutto è andato liscio per il serbo che infatti nelle successive cinque partite non ha più perso alcun set, nemmeno nel quarto con Milos Raonic e nell’attesa semifinale contro Roger Federer, che ha sancito una netta vittoria per Nole contro il grande rivale svizzero al termine di una partita certo ben diversa dalla epica finale di Wimbledon poco più di sei mesi fa. Per Dominic Thiem qualche brivido di troppo al secondo turno, quando è stato portato al quinto set dall’australiano Alex Bolt, ma anche la perla della vittoria ai quarti contro Rafa Nadal avendo la meglio in ben tre tie-break contro il numero 1 del Mondo (che adesso tifa Thiem per conservare la leadership). Quattro set di cui ben due decisi al tie-break anche venerdì in semifinale contro Alexander Zverev: l’austriaco è allenato alle battaglie toste, gli servirà per sovvertire il pronostico e avere la meglio anche contro Djokovic?



