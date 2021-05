Diretta/ Dortmund Leverkusen (Bundesliga) streaming video tv: giochi già fatti

DIRETTA DORTMUND LEVERKUSEN: PASSERELLA FINALE

Dortmund Leverkusen, in diretta sabato 22 maggio 2021 alle ore 15.30 presso il Signal Iduna Park di Dortmund, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno della Bundesliga tedesca. Giochi già fatti con i gialloneri che hanno già coronato la loro rincorsa verso le posizioni che valgono la Champions League e le “Aspirine” che parteciperanno alla prossima Europa League in virtù del sesto posto già matematico. Il Borussia Dortmund ha chiuso in crescendo il suo cammino stagionale e oltre a spodestare l’Eintracht Francoforte dalle prime quattro piazze, garantendosi la Champions anche nella prossima stagione, ha travolto anche il Lipsia nella finale di Coppa di Germania coronando con un titolo la sua annata, già nobilitata dal raggiungimento dei quarti di finale di Champions League.

Il Bayer Leverkusen ha mancato invece il salto di qualità che il club sperava di ottenere anche se le cessioni pesanti estive, come quella di Havertz al Chelsea, hanno pesato. La presenza in Europa anche nella prossima stagione è stata comunque garantita, anche se le Aspirine sono rimaste lontane anche in questo campionato dal top del calcio tedesco.

DIRETTA DORTMUND LEVERKUSEN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Dortmund Leverkusen sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che detiene i diritti delle partite della Bundesliga tedesca comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND LEVERKUSEN

Le probabili formazioni della sfida tra Dortmund e Leverkusen al Signal-Iduna Park. I padroni di casa allenati da Edin Terzic scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Can; Hazard, Reus, Sancho; Haaland. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Hannes Wolf con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Grill; Jedvaj, Bender, Tapsoba, Wendell; Palacios, Aranguiz, Wirtz; Bailey, Schick, Diaby.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Dortmund e Leverkusen, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.50 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.75 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 5.25 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



