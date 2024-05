Champions League, cinque squadre dalla Bundesliga/ Dopo la Serie A, anche la Germania esulta (2 maggio 2024)

CHAMPIONS LEAGUE, 5 CLUB DALLA BUNDESLIGA: IL CALCIO TEDESCO RIPARTE

La Bundesliga avrà cinque squadre alla prossima Champions League, proprio come accadrà per la Serie A. La vittoria di misura del Borussia Dortmund sul PSG ha reso ufficiale, calcoli alla mano, questa grande conquista del calcio tedesco che ora potrebbe sognare una finale tra i gialloneri e il Bayern Monaco, rivivendo un remake del 2013 quando Robben all’89esimo portò la quinta Champions League in Baviera siglando la rete decisiva.

Ironia della sorte si giocò proprio a Wembley come accadrà nell’attuale edizione. Sulla carta però entrambe le tedesche sono sfavorite per via delle trasferta insidiosissime a Madrid per il Bayern Monaco e a Parigi per il Borussia Dortmund. La squadra di Terzic ha però dalla sua il risultato, l’1-0 conquistato grazie a Fullkrug, a differenza degli uomini di Tuchel che partiranno dal 2-2 dell’andata. In ogni caso, anche se né loro né il Bayer Leverkusen in Europa League dovessero raggiungere le finali, il verdetto del ranking è sancito ufficialmente.

CHAMPIONS LEAGUE, ECCO I 5 CLUB TEDESCHI: IL DORTMUND SI FA IL REGALO

Con le cinque squadre in Champions League assicurate, la Germania può già presentare la lista di chi parteciperà alla prima edizione dal format rinnovato della Coppa dalle grandi orecchie. Naturalmente ci sarà il Bayer Leverkusen, già campione di Germania e pronto a ritornare in Champions. Il Bayern Monaco ha deluso in campionato, non riuscendo mai stare al passo delle Aspirine, ma in ogni caso tra il secondo e il quarto posto è sicuro di arrivare.

La grande sorpresa di questo campionato, Bayer a parte, è lo Stoccarda che trascinato dai 25 gol di Guirassy (meglio solo i 35 del mostruoso Kane) tornerà nell’Europa dei grandi. L’ultima partecipazione fu quella del 2009/2010, quando l’Inter vinse il Triplete, con i biancorossi che si qualificarono secondi in un girone con Siviglia, Unirea Urziceni e Rangers, uscendo però agli ottavi di finale contro il Barcellona. Conferma la sua presenza il Lipsia, quest’anno eliminata senza affatto demeritare contro il Real Madrid, e infine proprio il Borussia Dortmund: i gialloneri rischiavano grosso essendo a -5 dal quarto posto a tre giornate dal termine, ma la loro vittoria col PSG ha permesso alla Bundesliga di avere cinque squadre e dunque di poter festeggiare aritmeticamente la qualificazione. Il Francoforte sesto classificato, infatti, è a -12 e dunque non può più raggiungere il BVB.

CHAMPIONS LEAGUE, BUNDESLIGA E SERIE A SOGNANO LA SESTA

Le cinque squadre in Champions League per la Bundesliga potrebbero diventare anche sei. Sarebbe un risultato clamoroso che anche l’Italia può rincorrere. Naturalmente è necessario che una delle top 5 del Paese, quindi già qualificata in Champions League tramite campionato, vinca l’Europa League dato che la vittoria finale garantirebbe in questo caso uno slot in più facendo arrivare la sesta del campionato in Champions.

In Germania il Francoforte tiferà Leverkusen: i biancorossi sono sesti a +5 dal Friburgo a tre giornate dal termine dunque considerando una differenza reti di +5 contro quella da -12 dei bianconeri e basterebbero 4 punti tra Leverkusen, Monchengladbach e Lipsia. Avversari temibili, ma al tempo stesso non è detto che il Friburgo riesca a mettere a referto tre successi contro Colonia, Heidenheim e Union Berlino. Insomma, tutto ancora aperto ma con la certezza che il Leverkusen ha in mano il destino europeo di Francoforte e Friburgo, senza escludere per la cronaca Augsburg (39 punti), Hoffenheim (39), Heidenheim (37) e Werder Brema (37) che matematicamente possono sognare il sesto posto.

In Italia tutto può ancora succedere. Prima di tutto, c’è da capire eventualmente chi tra Atalanta e Roma riesce a raggiungere in primis la finale, dato che sono su due lati opposti, e poi naturalmente se riusciranno ad alzare il trofeo. Ricollegandoci al discorso di prima, diventa fondamentale Roma-Leverkusen, semifinale che potrebbe o condannare la Germania per il sesto posto o dimezzare le chance per la Serie A, che a quel punto spererebbe nell’Atalanta col Marsiglia e in finale col Bayer. Il discorso si allarga però sul fatto che Atalanta e Roma potrebbero non accedere in Champions League tramite campionato e dunque spegnere il sogno delle varie inseguitrici. Insomma, molto più complicato il discorso per il Belpaese.

