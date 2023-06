Diretta draft NBA 2023/ Streaming video tv: la notte delle scelte a Brooklyn! (venerdì 23 giugno)

DIRETTA DRAFT NBA 2023: LA NOTTE DI WEMBANYAMA!

La notte del draft NBA 2023 è arrivata: alle ore 2:00 (italiane) di venerdì 23 giugno il Barclays Center di Brooklyn (New York) ospita l’evento in cui le varie franchigie, “ordinate” in precedenza dalla Lottery, potranno scegliere i prospetti in uscita dalle università o in arrivo da altre parti del mondo, che si siano dichiarati eleggibili. La diretta del draft NBA 2023 porta con sè grande hype, perché sarà quella di Victor Wembanyama: il giovane francese, che ha trascinato il Metropolitans alle finali di campionato, è il numero 1 assoluto senza discussione alcuna, e non si vedeva un potenziale del genere dai tempi di un certo LeBron James. Anzi: qualcuno giura che Wembanyama possa essere anche meglio.

Jordan Haber, un tiktoker al draft NBA 2023/ La folle idea: rendersi eleggibile per girare un documentario

Di sicuro il lungo francese ci trascina in una nuova era della pallacanestro; andrà, salvo decisioni clamorose, ai San Antonio Spurs che hanno la prima scelta assoluta, e dunque anche in questo caso ci sono enormi aspettative perché i neroargento, nel draft NBA, hanno avuto solo due volte la scelta numero 1 e hanno selezionato rispettivamente David Robinson e Tim Duncan. Due big men che hanno scritto la storia della franchigia: Wembanyama minaccia di aprire una nuova dinastia, e anche per questo Gregg Popovich ha deciso di ritardare il pensionamento e iniziare a crescere e allenare un giocatore che potrebbe restare a lungo negli annali NBA.

Michael Jordan vende gli Charlotte Hornets per 3 mld di dollari/ Ceduti dopo 13 anni flop

DIRETTA DRAFT NBA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del draft NBA 2023 sarà trasmessa dalla televisione satellitare, come sempre casa della lega di basket oltre oceano: la copertura dovrebbe essere garantita sino alle ore 6:30 e dunque in modo integrale, naturalmente si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati che dovranno selezionare il canale 209 del loro decoder – Sky Sport NBA – e avranno la possibilità di seguire questo evento anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile, grazie all’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Denver Nuggets campioni NBA: prima volta nella storia/ Video, Miami ko in Gara 5

DIRETTA DRAFT NBA 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del draft NBA 2023 ci dirà dunque dove i vari prospetti andranno a giocare: la scelta numero 2, che è degli Charlotte Hornets, sarebbe sulla carta Scoot Henderson che è un playmaker, da vedere ovviamente il fit con LaMelo Ball (ai box per infortunio) ma la franchigia appena venduta da Michael Jordan potrebbe costruire un backcourt di tutto rispetto. A Portland invece continuano a cercare giocatori che possano aiutare Damian Lillard a fare strada nei playoff: la scelta dei Blazers potrebbe cadere su Brandon Miller, ala piccola in uscita da Alabama. Per il resto, ovviamente la scienza del draft NBA 2023 non sarà esatta come già negli anni precedenti: sono troppi i fattori che concorrono a creare una scelta perfetta o aprire a tremende delusioni.

Noi possiamo aggiungere che questa notte potrebbero anche avvenire scambi tra scelte, o tra giocatori per “liberare” delle chiamate: qualche giorno fa abbiamo avuto il primo grosso movimento, con Bradley Beal scambiato da Washington a Phoenix in cambio di Chris Paul (che potrebbe essere immediatamente tagliato, e andare in una contender) e altri asset. I Suns fanno paura con Beal, Kevin Durant e Devin Booker (forse André Ayton, se dovesse restare) ma il draft NBA 2023 potrebbe scompaginare tanti piani, soprattutto nell’anno in cui nella Lega sbarca un alieno di nome Victor Wembanyama…











© RIPRODUZIONE RISERVATA