Diretta draft NBA 2024/ Streaming video tv: chi sarà la prima scelta assoluta? (oggi 27 giugno)

DIRETTA DRAFT NBA 2024: LA NOTTE DELLE SCELTE!

La notte delle scelte è arrivata: giovedì 27 giugno, alle ore 2:00 della notte italiana (dunque negli Stati Uniti sarà ancora giovedì), il Barclays Center di Brookylin, New York, tornerà ad ospitare il draft NBA 2024. La grande novità di quest’anno è che l’evento si svolgerà in due giorni: alcune franchigie infatti si erano lamentate dello scarso tempo a disposizione per effettuare le chiamate al secondo giro (si passa da cinque a due minuti di attesa tra una scelta e l’altra), di conseguenza il primo turno (fino alla trentesima scelta) sarà stanotte mentre per il secondo bisognerà aspettare domani, questo tecnicamente sposta poco rispetto ai nomi più attesi ma in realtà potrebbe essere importante.

DIRETTA/ Dallas Boston (risultato 122-84) video highlights: gara-4 ai Mavs! (NBA Finals 2024, 15 giugno)

Primo, perché spesso e volentieri alcuni giocatori chiamati al secondo giro si rivelano essere grandi colpi (le famose “steals of the draft”), per lungimiranza dei GM o semplice “fortuna”; secondo perché, riferito alla diretta del draft NBA 2024, quest’anno al secondo giro potrebbe essere chiamato Bronny James, il figlio di LeBron che chiaramente porta hype da solo e, pur avendo cifre non esattamente da chiamata, potrebbe essere selezionato dai Los Angeles Lakers o da chi intenda mettere il papà sotto contratto, visto che lo stesso LeBron ha più volte dichiarato che almeno per un anno vorrebbe dividere campo e canotta con il figlio.

Jerry West è morto/ Addio Mr. Logo: giocatore sublime, grazie per il duo Kobe-Shaq (12 giugno 2024)

COME VEDERE IL DRAFT NBA 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv del draft NBA 2024 sarà affidata come di consueto alla televisione satellitare, che trasmetterà l’evento sul suo canale dedicato Sky Sport NBA (numero 209 del decoder) in un appuntamento dedicato agli abbonati, che avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi. Le alternative per la visione in mobilità sono due: la prima è Now Tv che di fatto affianca la programmazione del satellite, la seconda invece riguarda la piattaforma League Pass fornita ufficialmente dalla NBA, e per la quale dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA/ Boston Dallas (risultato 107-89) video highlights: ai Celtics gara-1! (NBA Finals 2024, 7 giugno)

DIRETTA DRAFT NBA 2024: I PROSPETTI

In realtà guardando ai big la diretta del draft NBA 2024 dovrebbe essere in continuità con l’anno scorso: all’epoca l’attesa era grandissima per Victor Wembanyama, che si è subito preso il premio di rookie dell’anno mostrando già alla prima stagione cose spaventose. Le aspettative non sono così alte oggi, ma ci sono due giocatori francesi in cima alla lista dei mock draft, cioè le previsioni degli analisti: Zaccharie Risacher potrebbe essere la prima scelta (ce l’hanno gli Atlanta Hawks), finalista di Eurocup con Bourg en Bresse ed eventualmente chiamato con la prima assoluta per la futuribilità più che per quanto vale già adesso. In seconda posizione, e quindi a Washington, ecco Alexandre Sarr che come fisico potrebbe ricordare Wembanyama.

Sarr è andato a giocare in Australia, e potrebbe creare un duo francese nelle prime due scelte assolute del draft NBA. Poi, si vedrà anche rispetto alle necessità delle franchigie: tra terza e quinta scelta (Houston, San Antonio e Detroit) vengono indicati Reed Sheppard, Stephon Castle (campione NCAA con Connecticut, che gli Spurs potrebbero volere per formare un asse con il rookie dell’anno uscente) e Matas Buzelis. Come sempre, le analisi dovranno poi lasciare spazio al campo: con il senno di poi chiaramente tutti possono elogiare o criticare, spesso il draft NBA è frutto di visione a lungo termine e, come già detto, una dose di buona sorte che non guasta mai.











© RIPRODUZIONE RISERVATA