VIDEO/ Boston Dallas (106-88) highlights: Celtics campioni, Jaylen Brown MVP (NBA Finals 2024, 18 giugno)

VIDEO BOSTON DALLAS (106-88): CELTICS CAMPIONI NBA 2024

Boston Dallas 106-88: gara-5 delle NBA Finals 2024 finisce come tanti si aspettavano, i Celtics non sprecano il match point al TD Garden – dopo aver “rinunciato” di fatto a quello in Texas – e sono campioni NBA per la stagione 2023-2024. Titolo numero 18 per la franchigia che torna al primo posto assoluto nell’albo d’oro, staccando i Los Angeles Lakers; primo anello dal 2008, epoca dei Big Three Paul Pierce, Ray Allen e Kevin Garnett più il contributo abbastanza determinante di Rajon Rondo. In gara-5 Luka Doncic cerca di non arrendersi e chiude con 28 punti e 12 rimbalzi, 12/25 al tiro ma non basta; delude ancora Kyrie Irving che ne fa appena 15 con 5/16, ma questa sera contro Boston sarebbe servito davvero poco. Nei Celtics Jaylen Brown vince il premio di MVP delle NBA Finals 2024, succedendo a Nikola Jokic.

DIRETTA/ Dallas Boston (risultato 122-84) video highlights: gara-4 ai Mavs! (NBA Finals 2024, 15 giugno)

Per il numero 7 una gara-5 poco scintillante da 7/23 e 21 punti (ma anche 8 rimbalzi e 6 assist), viene battuto il gemello Jayson Tatum che pure al TD Garden ha segnato 31 punti con 8 rimbalzi e 11 assist, ma in generale per tutta la serie Brown è stato forse il più incisivo in una squadra che aveva davvero tantissime frecce in faretra, da Jrue Holiday (quasi incredibile il modo in cui Milwaukee lo abbia lasciato andare) a Derrick White passando per Kristaps Porzingis e Payton Pritchard, elogiato pubblicamente da Joe Mazzulla dopo la partita. I Dallas Mavericks perdono la finale e ora bisognerà vedere il futuro, che naturalmente sarà costruito attorno a Doncic; anche i Boston Celtics però dovranno fare le loro valutazioni perché adesso bisognerà mettere mano alla cassa e provare a non smantellare, anzi migliorare, un gruppo che potrebbe arrivare a creare una dinastia. Nel frattempo, i complimenti per il diciottesimo titolo NBA. (agg. di Claudio Franceschini)

Jerry West è morto/ Addio Mr. Logo: giocatore sublime, grazie per il duo Kobe-Shaq (12 giugno 2024)

BOSTON DALLAS: DI NUOVO AL TD GARDEN

Alle ore 2:30 italiane di martedì 18 giugno scatta una nuova diretta di Boston Dallas: la partita, gara-5 delle NBA Finals 2024, è al Td Garden e ci dirà se i Celtics sfrutteranno il secondo match point a disposizione, laureandosi finalmente campioni, o se invece i Mavericks saranno in grado di mettere un altro tassello verso una rimonta che sarebbe clamorosa, perché come detto nessuna squadra nella storia dei playoff NBA è mai riuscita a rimontare da 0-3, e fino ai Cleveland Cavaliers del 2016 nessuno aveva mai girato una serie di finale da 1-3. Tuttavia Dallas è ancora viva: Kyrie Irving aveva promesso che ci si sarebbe rivisti nel Massachusetts ed è successo esattamente questo.

DIRETTA/ Boston Dallas (risultato 107-89) video highlights: ai Celtics gara-1! (NBA Finals 2024, 7 giugno)

Ora, va detto che gara-4 è stata quantomeno curiosa: Boston di fatto non l’ha giocata, ha subito una tremenda scoppola con il secondo tempo che è stato un lungo garbage time. Che i Mavericsk abbiano preso coraggio facendo anche riposare i titolari è un dato di fatto, ma i Celtics hanno dato la sensazione di voler festeggiare le NBA Finals 2024 al TD Garden e dunque una volta intraviste le difficoltà hanno innestato le marce basse. Potrebbe essere un errore tremendo, ma questo lo scopriremo tra poco con la diretta di Boston Dallas, un blitz dei texani qui potrebbe davvero riaprire tutto il discorso e regalarci altre partite incandescenti…

DIRETTA BOSTON DALLAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE NBA FINALS 2024

Come già visto negli episodi precedenti, possiamo riferire che la diretta tv di Boston Dallas sarà affidata alla televisione satellitare: gara-5 delle NBA Finals 2024 viene trasmessa su Sky Sport NBA, canale che trovate al numero 209 del vostro decoder, con la telecronaca nella nostra lingua per assistere ancora meglio a questa partita. In assenza di un televisore potrete poi seguire il match in diretta streaming video: non ci sono costi aggiuntivi al servizio, che sarà disponibile come sempre grazie all’applicazione Sky Go, attivabile con i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BOSTON DALLAS: GRANDE OCCASIONE CELTICS

La diretta di Boston Dallas può dunque consegnare il titolo ai Celtics, che hanno già fatto il loro vincendo le prime due partite al Td Garden e poi soprattutto hanno vinto gara-3 in trasferta, creando quell’enorme gap che ad un certo punto aveva anche fatto credere allo sweep, vale a dire la vittoria della serie per 4-0. Così non è successo perché Luka Doncic ha giocato un primo tempo sublime in gara-4 e ha trascinato tutti i compagni, e come già detto Boston non si è mai presentata in campo prendendosi una serata di pausa.

Adesso ovviamente c’è chi teme che “averla data su” l’altra sera possa rivelarsi un boomerang; se Dallas dovesse espugnare il TD Garden tornerebbe in Texas sul 2-3 ma un sesto episodio delle NBA Finals 2024 da giocare in casa, con tutta l’inerzia a favore e i Celtics con tanta paura addosso. Dall’altra parte però abbiamo più volte evidenziato come Boston sia comunque superiore ai Mavericks, e poi Jayson Tatum e Jaylen Brown difficilmente sbagliano due partite consecutive; insomma, staremo a vedere ma ci sono tutti gli ingredienti per un grande spettacolo.