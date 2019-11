Diretta Eibar Real Madrid/ Streaming video DAZN: Blancos per il sorpasso (Liga)

Eibar Real Madrid, in diretta dall’Estadio Municipal de Ipurua di Eibar, sabato 9 novembre 2019 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata della Liga Spagnola. Dopo tre sconfitte consecutive l’Eibar ha rialzato la testa inanellando due vittorie consecutive, 2-1 in casa contro il Villarreal e passando con lo stesso punteggio sul campo del Leganes. Risultati che hanno portato i baschi a +6 sulla zona retrocessione, mentre il Real Madrid dopo il deludente 0-0 interno contro il Betis Siviglia ha riagganciato la vetta in coabitazione con Real Sociedad e Barcellona, dovendo però ancora recuperare il “Clasico” contro i catalani. La classifica della Liga è cortissima con le squadre schiacciate in cinque punti dal primo al tredicesimo posto, sarà necessario cambiare passo per riuscire a staccarsi in vetta per i Blancos.

Eibar Real Madrid, oggi alle ore 18.30, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 209 del satellite, DAZN1 e in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Eibar Real Madrid, sabato 9 novembre 2019 presso l’Estadio Municipal de Ipurua di Eibar, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata della Liga Spagnola. 4-3-3 per il Real Madrid allenato da Zidane, che schiererà: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Rodrygo, Benzema, Hazard. Risponderà l’Eibar guidato in panchina da Mendilibar con un 4-4-2: Dmitrovic, De Blasis, Oliveira, Arbilla, Cote, Orellana, Escalante, Diop, Inui, Kike, Charles.

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Eibar Real Madrid la formazione ospite. Quota per la vittoria interna proposta a 5.00, eventuale pareggio offerto a una quota di 4.00 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 1.60. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 1.55 l’over 2.5 e quotato 2.50 l’under 2.5.



