Diretta Real Madrid Betis/ Streaming video DAZN: i Blancos puntano alla vetta!

Real Madrid Betis Siviglia, diretta dall’arbitro Jose Maria Sanchez Martinez, sabato 2 novembre alle ore 21.00 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata della Liga Spagnola. Blancos chiamati a costruire ancora la loro risalita in una stagione che non sempre ha regalato finora pagine esaltanti, ma ha riportato innanzitutto la squadra di Zidane ad essere competitiva nella Liga dopo un “annus horribilis” che aveva chiuso il ciclo delle quattro Champions League vinte in cinque anni. Il Betis Siviglia si dibatte nei bassifondi della classifica della Liga, la partenza non è stata all’altezza delle speranze di una squadra che una stagione fa giocava in Europa ma che sembra faticare a far partire un nuovo ciclo anche nelle competizioni nazionali.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Betis Siviglia non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BETIS

Le probabili formazioni di Real Madrid Betis Siviglia, sabato 2 novembre alle ore 21.00 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, sfida valevole per la dodicesima giornata della Liga Spagnola. I padroni di casa del Real Madrid, schierati col 4-3-3 dal tecnico Zinedine Zidane, giocheranno con: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Benzema, Hazard. Risponderà il Betis Siviglia, schierato col 4-1-4-1 dal tecnico Rubi, con: Robles, Emerson, Mandi, Feddal, Alfonso, Garcia, Tello, Canales, Fekir, Guardado, Loren.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Real Madrid favorito sul Betis Siviglia. Quota per il segno ‘1’ fissata a 1.30, eventuale pareggio quotata 6.00 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 8.00. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.35 e l’under 2.5 quotato 3.20.



