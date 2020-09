Diretta Elezioni 2020 referendum, regionali e comunali/ “Tutto si gioca su affluenza”

Election Day in Italia. Domani 20 e lunedì 21 settembre gli italiani sono chiamati alle urne per rinnovare sette consigli regionali, per le elezioni amministrative e per esprimersi anche sul referendum sul taglio dei parlamentari. Se quest’ultima consultazione riguarda tutto il Paese, le elezioni regionali invece si tengono in sei Regioni a statuto ordinario e in Valle d’Aosta. Campania e Veneto si sono affidate al colore “verde” per la scheda, mentre in Liguria sarà rosa, arancione in Puglia, Toscana e Marche. Una scelta differente per evitare che si confondesse col celeste del quesito referendario. Il voto per le comunali riguarderà invece 18 capoluoghi di provincia, tra cui anche tre di Regione, cioè Aosta, Trento e Venezia. L’elenco completo del Viminale precisa che sono 1.179 i comuni in cui si vota per le amministrative. In considerazione dell’emergenza Covid sono state poi fissate specifiche regole per votare in sicurezza. La prima riguarda la mascherina: bisogna indossarla al seggio per esprimere la propria preferenza.

ELEZIONI 2020, DIRETTA: LE REGOLE PER VOTO IN SICUREZZA

Bisogna invece astenersi da andare al seggio se si ha febbre oltre 37,5°C, niente elezioni anche se si hanno sintomi da Covid. La temperatura non verrà misurata al seggio, quindi bisognerà farlo a casa, come accade peraltro per gli studenti. In vista di referendum ed elezioni regionali e amministrative, i seggi sono stati dotati di gel igienizzante. Bisogna pertanto igienizzarsi all’ingresso e prima di ricevere scheda e matita (che verrà comunque sanificata ad ogni utilizzo), ma la disinfezione delle mani è consigliata anche dopo il voto. Inoltre, va rispettata la distanza di un metro dagli scrutatori, mentre deve essere di due metri per farsi identificare quando si abbassa la mascherina. È lo stesso elettore e a dover infilare la scheda nell’urna. In ogni caso sono vietati gli assembramenti, motivo per il quale l’accesso sarà contingentato. E sono previsti percorsi distinti di entrata e di uscita. L’obiettivo è quello di garantire il diritto al voto ma in sicurezza, per scongiurare così un’eventuale diffusione del contagio di coronavirus.

ELEZIONI 2020, DIRETTA: “TUTTO SI GIOCA SULL’AFFLUENZA”

Negli ultimi giorni di campagna elettorale Luigi Di Maio ha lanciato un nuovo appello per il sì al referendum. «Tutto si gioca sull’affluenza. Per questo chiedo ai cittadini e, soprattutto ai giovani, di andare a votare domenica e lunedì perché è un’occasione che capita una volta sola: tagliamo 345 parlamentari della Repubblica», ha dichiarato il ministro degli Esteri ed esponente del Movimento 5 Stelle. Matteo Salvini è invece convinto che il centrodestra possa vincere le elezioni regionali in Toscana: «È un voto concreto e non ideologico. Mentre Renzi, Zingaretti e Giani continuano a ripetere di non votarci perché siamo brutti e cattivi. Per la prima volta la partita è aperta». Lo sa anche Nicola Zingaretti, che infatti si è mobilitato nella caccia al voto. Ieri a Mattino Cinque su Canale 5 ha dichiarato: «Non dobbiamo perdere in Toscana altrimenti sarà governata peggio di come lo è stato fatto fino ad adesso». Ma lo scontro tra M5s, centrosinistra e centrodestra è totale anche a livello locale e per le altre consultazioni regionali.



