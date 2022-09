Diretta elezioni politiche e regionali Sicilia 2022/ Ultime notizie: verso i risultati

Diretta risultati elezioni politiche e regionali Sicilia 2022: legge elettorale, coalizioni e partiti

Siamo alla vigilia delle elezioni politiche e delle regionali in Sicilia e in attesa dei risultati. Il voto di domani, domenica 25 settembre 2022, traccerà un solco nella vita politica nazionale e non. Partiamo dalle politiche, indette a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere decretato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 21 luglio, provocato dalla crisi del governo Draghi. Sarà il primo voto nazionale con il “taglio dei parlamentari”: complice il referendum del 2020, il numero degli eletti passerà da 945 a 600. Per la precisione, verranno eletti 400 deputati e 200 senatori. Ma non è l’unica “prima”: a partire da questa tornata, l’elettorato attivo per il Senato include tutti i maggiorenni data l’abolizione della soglia di 25 anni.

ELEZIONI 2022, UE vs ITALIA/ Ecco perché von der Leyen ha violato i Trattati europei

Per le elezioni politiche la legge elettorale vigente è il Rosatellum, già sperimentato nel 2018: si tratta di un sistema elettorale misto. Entrando nel dettaglio: il 61% dei seggi è attribuito mediate il sistema proporzionale in collegi plurinominali sulla base di liste bloccate; il 37% dei seggi è attribuito con sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali; il 2% dei seggi è riservato al voto degli italiani residenti all’estero (con sistema proporzionale con voto di preferenza).

SECONDA (O TERZA) REPUBBLICA?/ Da Mani pulite alle bollette, una crisi troppo lunga

In attesa di scoprire i risultati delle elezioni Politiche 2022 cche usciranno dalle urne, questo l’elenco di coalizioni e partiti in campo per la vittoria: centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi moderati), centrosinistra (Pd-Idp, Impegno civico, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa), Movimento 5 Stelle, Terzo polo (Azione e Italia Viva), Unione popolare con De Magistris, Italia Sovrana e Popolare, Italexit per l’Italia, Vita, Mastella Noi di Centro-Europeisti, Alternativa per l’Italia – No green pass, Partito Comunista Italiano, Sud chiama Nord, Partito Animalista-UCDL-10 Volte Meglio, Forza del Popolo, SVP-PATT, Free, Partito della Follia Creativa, Destre Unite, Partito Comunista dei Lavoratori. Ricordiamo che non tutti i soggetti politici sono in corsa in tutte le circoscrizioni.

ELEZIONI & VOTO DIGITALE?/ Il sogno antidemocratico che qualcuno ha fatto bene a interrompere

Diretta risultati elezioni politiche e regionali 2022: turno unico in Sicilia non c’è il ballottaggio

Come dicevamo in apertura, i risultati delle elezioni politiche non sono gli unici a interessarci domani 25 settembre. In Sicilia, infatti, sono in programma le eleioni regionali per l’elezione del governatore e per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Saranno chiamati a votare 4.606.564 cittadini siciliani, di cui 2.237.169 maschi e 2.369.395 femmine. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la regione.

Il sistema elettorale delle regionali in Sicilia prevede un solo turno con metodo misto, senza ballottaggio. A differenza delle politiche, gli elettori siciliani possono optare per il voto disgiunto: sarà consentito votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate tra loro. Saranno eletti 70 deputati: 1 seggio spetta al candidato alla Presidenza della Regione eletto, 1 seggio spetta al candidato governatore arrivato secondo nelle preferenze, 62 seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5 per cento a livello regionale (16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna, mentre i restanti 6 seggi vengono assegnati all’interno della lista regionale del candidato presidente (il cosiddetto listino).

I risultati delle elezioni in Sicilia 2022 vedono sei candidati alla Presidenza della Regione Sicilia contendersi la vittoria: Cateno De Luca (De Luca Sindaco di Sicilia – Sud Chiama Nord, Sicilia Vera, Autonomia Siciliana, Basta Mafie, Giovani Siciliani, Impresa siciliana, Lavoro in Sicilia, Terra d’Amauri e Orgoglio Siculo con Cateno), Caterina Chinnici (Partito Democratico e Cento Passi per la Sicilia), Renato Schifani (DC Democrazia Cristiana, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Popolari e Autonomisti, Prima l’Italia – Salvini Premier), Nuccio di Paola (Movimento 5 Stelle), Eliana Esposito (Siciliani Liberi), Gaetano Armao (Terzo polo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA