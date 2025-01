I SONDAGGI SUL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI IN CROAZIA NON VEDONO RISULTATI INCERTI

Con circa 4 milioni di elettori pronti ad esprimere il proprio voto fino alle 19 di questa sera, si chiude oggi la seconda tornata delle Elezioni Presidenziali Croazia 2025, con il ballottaggio tra il Presidente uscente Zoran Milanovic (SDP, Centrosinistra) e lo sfidante Dragan Primorac (HDZ, Centrodestra): i sondaggi politici raccolti sul ballottaggio delle Elezioni croate non sembrano tenere aperta alcuna “contesa” dato che il leader dell’opposizione al Governo Plenkovic, in carica dal 2020, pare non poter perdere questo voto in alcun modo.

I sondaggi raccolti dopo il primo turno confermano i risultati già visti alle urne lo scorso 30 dicembre 2024: il Presidente uscente aveva già sfiorato la vittoria con il 49,14% dei consensi, con lo sfidante del Centrodestra croato che non raccolse più del 19,41%. Nonostante la lunga serie di Governi mantenuti dall’Unione Democrazia Croata (HDZ), non da ultimo quello in carica del Premier Andrej Plenkovic, il Partito Socialdemocratico con il Presidente Milanovic ha introdotto politiche più critiche sul fronte UE, seguendo la falsariga di tanti altri Paesi nell’est Europa sempre più in contrasto con Bruxelles. Anche per queste posizioni non sempre “pro-UE”, oltre ai paralleli casi politico-giudiziari nella maggioranza di Plenkovic, hanno contribuito ad un consenso sempre maggiore per il Presidente candidato alla rielezione nel ballottaggio odierno.

MILANOVIC SI APPRESTA AL TRIONFO: GLI ULTIMI SONDAGGI IN CROAZIA E GLI SCENARI PER IL GOVERNO

I sondaggi raccolti da Ipsos per il ballottaggio delle Elezioni Presidenziali Croazia 2025 – con interviste raccolte il 9 gennaio 2025 – danno la vittoria a Milanovic con amplissimo margine su Primorac: per il candidato del SDP si arriverebbe ad un semi-plebiscito con il 72% dei consensi contro il 29% del Centrodestra. Addirittura il Presidente uscente sarebbe cresciuto nei sondaggi in Croazia del 6% in neanche due settimane, contro il calo di Primerac appena dopo il primo turno.

Se consideriamo poi anche un altro dei sondaggi pubblicati in Croazia a ridosso del ballottaggio – questa volta di Promocija Plus (interviste l’8-9 gennaio 2025) – il risultato non sembra cambiare di molto: Milanovic resta avanti con il 69% mentre il candidato sfidante non andrebbe oltre il 31% delle preferenze. La vittoria schiacciante insomma sembra sempre più alle porte con il Centrosinistra croato che forte dei sondaggi prepara già il discorso di questa sera a Zagabria: lo scandalo corruzione che ha portato in carcere l’ex Ministro della Salute Beros ha influito non poco sull’andamento del partito di maggioranza HDZ, con Plenkovic dunque che non riesce nell’impresa di rivincere il voto invece conquistato nelle Parlamentarie Legislative dell’aprile 2024.

Sebbene in Croazia il Presidente della Repubblica abbia poteri limitati sulla politica interna, rimane per la Costituzione il Capo delle Forze Armate e il leader della diplomazia estera, il che davanti agli sconvolgimenti in corso tra guerra Ucraina e spostamenti fuori dall’asse europeista di molti governi dell’Est (Georgia, Moldavia e Romania i casi più eclatanti, seppur diversi tra loro), potrebbe condurre la Croazia verso un futuro meno legato a Bruxelles. Contro l’accoglienza indiscriminata dei migranti, polemico sulle politiche COVID e appunto critico sulle decisioni della Commissione UE, come ad esempio il sostegno all’Ucraina: Milanovic si appresta a rivincere le Elezioni Presidenziali con un programma tutt’altro che vicino ai dettami del Partito socialdemocratico europeo, di cui fa parte anche il PD italiano.

