DIRETTA EMPOLI BOLOGNA, D’AVERSA VUOLE TORNARE ALLA VITTORIA

Il sabato della ventiduesima giornata di Serie A si chiude al Castellani con la diretta Empoli Bologna in campo alle 20,45 del 25 gennaio 2025. La sfida in terra toscana metterà di fronte due degli allenatori più sorprendenti della stagione che cercano altri tre punti per il loro campionato. L’Empoli di D’Aversa arriva dalla sconfitta per 3 a 1 in casa dell’Inter e sta attraversando un momento negativo dove i tre punti mancano da sei giornate. Meglio il Bologna di Italiano che è tornato a vincere nell’ultima giornata contro il Monza dopo due pareggi contro Roma e Inter.

EMPOLI BOLOGNA, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Empoli Bologna sarà possibile collegarsi sia con DAZN che con Sky che trasmetterà la partita in streaming anche su NOW TV e su Sky GO.

EMPOLI BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando a vedere le probabili formazioni. L’Empoli di D’Aversa giocherà con la sua difesa a tre con Goglichidze, Ismajli e Viti a difendere la porta di Vasquez. Grassi e Henderson giocheranno in mediana con Gyasi e Pezzella ai loro lati. A chiudere la formazione ci penseranno Fazzini e Esposito che agiranno alle spalle dell’unica punta Colombo.

Italiano per l’occasione non dovrebbe apportare modifiche al suo schieramento tattico col Bologna che tornerà ad affidarsi a Skorupski tra i pali con Holm, Beukema, Lucumì e Miranda a completare la linea difensiva. Freuler e Ferguson agiranno in mediana con Fabbian sulla trequarti insieme a Dominguez e Iling che dovranno alleggerire la probabile assenza di Orsolini. In avanti, come ogni settimana, sarà selvaggio il ballottaggio tra Castro e Dallinga con l’argentino che parte leggermente favorito.

QUOTE E SCOMMESSE DI EMPOLI BOLOGNA

Vediamo anche quali sono le proposte di Sisal in vista della diretta Empoli Bologna di sabato 25 gennaio. I padroni di casa partono sfavoriti e il loro successo è quotato a 3,70 contro il 2,10 in favore degli emiliani e il pareggio X a 3,25.

