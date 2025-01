DIRETTA INTER EMPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo adesso all’angolo dei precedenti della diretta di Inter Empoli, questo ci porterà a tornare indietro nel tempo con la nostra rubrica sui testa a testa storici alla ricerca di chi potrebbe avere la meglio e chi meno alla fine dei prossimi novanta minuti di gioco. Per farlo avremo a disposizione la bellezza di 33 partite che precedono quella che andremo a commentare tra poco, il che si dividono a loro volta con 5 vittorie per la formazione del Castellani, che tra l’altro a San Siro non ha mai vinto. Poi abbiamo tre pareggi di cui prendere nota, mentre l’ultima batteria di cui tenere conto sono le 25 vittorie dei nerazzurri che anche oggi partono come favoriti assoluti del match.

Ma attenzione ricordiamo che nella precedente stagione l’Inter ha vinto sempre per 1-0, e questa stagione all’andata al Castellani abbiamo assistito però ad un 3-0 con la doppietta di Thuram. Vedremo se anche oggi ci saranno i presupposti per un risultato simile, per capirlo attendiamo l’inizio dell’arbitro ma prima ancora l’aggiornamento sulle statistiche della diretta di Inter Empoli. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi EMPOLI (3-5-2): D. Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Cacace, A. Grassi, Maleh, Giu. Pezzella; Fazzini, L. Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER EMPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Quali soluzioni ci sono per prendere visione della diretta Inter Empoli? In televisione potrete seguire l’evento se siete abbonati a Dazn e a Sky sul canale Zona Dazn 214. In streaming, invece, si potranno adoperare le applicazioni sempre di Dazn oppure Sky Go.

INTER EMPOLI, SQUADRE USCITE DELUSE DALLO SCORSO TURNO

Nella serata di domenica 19 gennaio 2025 alle ore 20:45 è in programma la diretta Inter Empoli. Allo Stadio Giuseppe Meazza situato nel quartiere San Siro di Milano i nerazzurri proveranno ad ottenere tre punti preziosi contro gli azzurri del tecnico D’Aversa dopo la sfida tra Atalanta e Napoli che si è tenuta ieri sera senza dimenticare che bisogna ancora recuperare la gara interrotta contro la Fiorentina per colpa dello sfortunato incidente Bove. Il recupero della Supercoppa italiana ha portato soltanto ad un pareggio in settimana contro il Bologna e questa sarà l’occasione per ritrovare immediatamente il successo.

I lombardi, dall’alto dei loro quarantaquattro punti, se la dovranno in ogni caso vedere contro una formazione come quella toscana che è stata in grado di ottenere risultati importanti nel girone d’andata sebbene ora fatichi un po’ rischiando di venire risucchiata dalla zona retrocessione. L’Empoli ha infatti venti punti come il Lecce che conduce per differenza reti e le sole due lunghezze che la separano dal Cagliari terz’ultimo non sono certo aspetti da sottovalutare, specialmente dopo essere anche stati battuti in casa proprio dai giallorossi del tecnico Giampaolo.

INTER EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Empoli ci aiutano a vedere come i nerazzurri di mister Simone Inzaghi dovranno ancora fare a meno di Bisseck, Calhanoglu, Correa, Di Gennaro ai quali si è aggiunto pure Frattesi ed utilizzare il 3-5-2 con Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Lautaro. Modulo analogo e quindi 3-5-2 con Vasquez, Goglichidze, Ismajli, Viti, Gyasi, Maleh, Grassi, Henderson, Pezzella, Esposito e Colombo anche per mister D’Aversa che non potrà invece contare su Anjorin, Ebuehi, Haas, Pellegri, Sazonov, Solbakken e Zurkowski.

DIRETTA INTER EMPOLI, LE QUOTE

Secondo le quote offerte da un’agenzia di scommesse come Snai la diretta Inter Empoli pare essere destinata a concludersi in un’unica maniera, ovvero a favore dei lombardi. L’eventuale successso dei toscani viene infatti pagato addirittura a 12.00 mentre l’1 dei milanesi è stato fissato ad appena 1.20. Un bell’azzardo puntare quindi sugli azzurri così come anche sul pareggio, con l’x indicato invece a 6.50.