Diretta/ Empoli Brescia (Coppa Italia) streaming video e tv: occhio al campionato

DIRETTA EMPOLI BRESCIA: SFIDA DA “SERIE A”

Empoli Brescia, in diretta alle ore 14.30 dallo stadio Castellani è una delle partite in programma oggi, mercoledì 25 novembre 2020, per il quarto turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Scontro tra due formazioni di Serie B che hanno dunque la ghiotta occasione di approdare agli ottavi di finale. Ci proverà l’Empoli capolista nel campionato cadetto a braccetto con la Salernitana, che ha approfittato del pari-beffa subito dagli azzurri a Cittadella. L’Empoli infatti ha subito il gol del 2-2 al 91′, ritrovandosi dunque costretto a rinunciare alla vetta solitaria della classifica. 2-2 anche per il Brescia nell’ultimo turno di campionato contro un Venezia che si sta dimostrando un osso duro per tutti gli avversari. In questo caso però sono state le Rondinelle a strappare un punto ormai insperato, riuscendo a realizzare il gol del definitivo pari grazie a Papetti al 95′, una rete che di fatto ha prolungato a quattro le partite senza sconfitta del Brescia, che non è però ancora riuscito a risalire verso la zona play off.

DIRETTA EMPOLI BRESCIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Brescia non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite; sarà però possibile visitare il sito Rai Play, in maniera completamente gratuita, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BRESCIA

Le probabili formazioni di Empoli Brescia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Castellani. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessio Dionisi con un 4-3-1-2: Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Pirrello, Terzic, Haas, Bajarami, Zurkowsky, Asslani, Olivieri, La Mantia. Gli ospiti guidati in panchina da Diego Lopez schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Kotnik, Verzeli, Chanchellor, Papetti, Martella, Bisoli, Van de Looi, Jagiello, Bjarnason, Torregrossa, Ragusa.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Empoli Brescia secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa toscani partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2.05, mentre poi si sale a quota 3.35 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3.50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione lombarda.



