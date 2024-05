Tabellone Coppa Italia 2025/ Sorteggio e possibili accoppiamenti: sarà derby in semifinale? (28 maggio 2024)

TABELLONE COPPA ITALIA 2025: UFFICIALIZZATO IL PERCORSO

È stato sorteggiato il tabellone di Coppa Italia 2025: come di consueto, la Lega A ha ufficializzato l’intero percorso (potenziale) delle varie squadre, conosciamo già i primi turni di alcune di queste formazioni tra cui possiamo citare i preliminari Cesena Padova e Mantova Torres, ma naturalmente il grande interesse è scoprire quale possa essere il cammino delle big all’interno del tabellone. Intanto, bisogna fare una premessa: la Coppa Italia 2024-2025 seguirà ancora le regole delle passate edizioni, c’è una novità per il prossimo triennio che riguarda gli accoppiamenti tra le teste di serie e le altre squadre che si qualificheranno agli ottavi ma stiamo parlando di cambiamenti “minori”.

Quello che va tenuto a mente è che le teste di serie di cui sopra sono, come sempre, le prime otto dell’ultimo campionato di Serie A: in quanto detentrice del trofeo, la Juventus è la numero uno e poi a scendere troviamo Inter, Milan, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina. La grande novità rispetto agli anni passati è rappresentata dal Napoli: avendo chiuso in decima posizione, i partenopei saranno costretti a esordire in Coppa Italia già dai trentaduesimi di finale, dunque giocando due partite in più rispetto alle passate edizioni. Ora però andiamo a vedere i possibili accoppiamenti delle big.

TABELLONE COPPA ITALIA 2025: DERBY IN SEMIFINALE?

Studiando meglio il tabellone di Coppa Italia 2025, spicca il fatto che nella parte destra ci sia una doppia possibilità di derby: Inter Milan e Roma Lazio potrebbero essere due sfide in semifinale, naturalmente però ne sarà possibile solo una con i quarti, proiettati rispetto alle teste di serie, che sarebbero Milan Roma e Lazio Inter, dunque è chiaro che trovandosi nello stesso lato del tabellone queste squadre non potranno arrivare insieme in semifinale, né ci sarà la possibilità di una finale tra due squadre della stessa città. Questo vale anche per la Juventus, che si trova dalla stessa parte del Torino: i bianconeri potrebbero incrociare i granata nei quarti, ma prima il Torino dovrebbe avere la meglio sulla Fiorentina che al momento è la più probabile avversaria dei campioni in carica all’inizio dell’ideale Final Eight. In semifinale la Juventus avrebbe poi una tra Atalanta e Bologna: contro la Dea sarebbe la riedizione dell’ultima finale, i felsinei invece potrebbero sfidare il loro ex allenatore Thiago Motta (ancora non ufficializzato dalla Vecchia Signora) in un match davvero intrigante. Possiamo dire allora che, guardando il tabellone di Coppa Italia 2025 e pensando alle big, la Juventus ha pescato un cammino più agevole rispetto a Inter, Milan o Roma ma poi bisogna sempre vedere cosa dirà il campo…











