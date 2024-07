Coppa Italia: il tabellone 2024-25/ Si inizia il 4 agosto: date, incroci e ipotesi sugli ottavi con le Big

La lunga attesa è finita e finalmente è arrivato il momento di scoprire il Tabellone completo della Coppia Italia 2024/25 con tutto l’elenco dei match che ci condurranno da qui – o meglio, dal 4 agosto quando ci saranno i primi quattro calci d’inizio – fino al 14 maggio 2025: la destinazione è ovviamente quella dello Stadio Olimpico di Roma; mentre l’obiettivo è quello di aggiudicarsi il prestigioso trofeo e la qualificazione per la Supercoppa. Il Tabellone della Coppa Italia è stato svelato oggi dalla Lega di Serie A e vede tra le Big che entreranno in gioco non prima di dicembre le sempre immancabili Juve, Milan e Inter, affiancate dalle due squadre capitoline – ovviamente la Roma e la Lazio -, dal Bologna, dall’Atalanta e dalla Fiorentina; mentre manca all’appella solamente il Napoli che dovrà vedersela ancora con due contendenti prima di raggiungere gli ottavi.

A tutti i vari (e possibili) abbinamenti ci arriviamo tra un attimo, perché prima vale la pena soffermarci ancora un attimo sulle date, perché oltre alla partenza del 4 agosto – quando di disputeranno i quattro turni preliminari – e la finale del 14 maggio 2025; il Tabellone ha già definito che gli ottavi della Coppa Italia si disputeranno tutti tra il 4 e il 18 dicembre, seguiti dai quarti a distanza di più di un mese (5 e 26 febbraio 2025) e dalle due semifinali, con l’andata il 2 aprile e il ritorno ventuno giorni dopo, il 23.

Matche e abbinamenti del Tabellone di Coppa Italia 2024/25: contro chi giocheranno le capoliste?

Insomma, abbiamo visto le date principali del Tabellone, capito quando entreranno in campo le Big della Coppa Italia 2024/25 e ora non ci resta che passare la palla ai match più salienti; ma non prima di avervi lasciato anche il file che contiene tutti i dettagli, estratto ovviamente dal comunicato ufficiale della Serie A pubblicato nella giornata di oggi. Ma entriamo subito nel vivo per dirvi che i turni preliminari della Coppa Italia – così riporta il Tabellone – vedranno sfidarsi Carrarese e Catania; Cesenza e Padova; Mantova e Torres ed (infine) Juve Stabia e Avellino: chi passerà tra queste se la vedrà nei trentaduesimi – rispettivamente – con il Cagliari, il Verona, il Lecce e l’Udinese.

Tenendo a mente questi possibili abbinamenti possiamo subito passare agli Ottavi e alle Big, soffermandoci (non ce ne vogliano i tifosi di una o dell’altra squadra) sulle prime quattro in classifica: la Juve si troverà davanti la vincente di Cagliari/Carrarese-Catania o tra la Cremenose e il Bari; mentre l’Inter sfiderà una tra Juve Stabia, Avellino, Udinese, Spezia o Salernitana. Stesso discorso per il Milan che segue gli Ottavi con la Mantovana che includono (ovviamente nei 32esimi) anche Sassuolo e Cittadella e l’Atalanta – infine – oltre al gruppo del Cosenza potrebbe vedersela con il Frosinone o Pisa; e il Napoli? Nel sorteggio del Tabellone di Coppa Italia è finita contro il Modena e nel suo percorso (nel caso uscisse vincitrice ai 32esimi) incontrerà una tra Parma e Palermo prima di vedersela eventualmente con la Lazio.











