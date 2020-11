Diretta/ Empoli Reggina (Serie B) streaming video DAZN: dopo i passi falsi

DIRETTA EMPOLI REGGINA: TOSCANI FAVORITI

Empoli Reggina, sabato 7 novembre 2020 alle ore 16.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B. I toscani dopo un ottimo avvio di stagione e una serie di quattro vittorie consecutive sono stati costretti ad arrestare la loro corsa perdendo nettamente a Venezia, proprio contro la squadra che ha lanciato sul palcoscenico della Serie B l’allenatore Alessio Dionisi. Empoli dunque raggiunto in classifica da Chievo e Frosinone e piani di fuga da archiviare, mentre la Reggina è rimasta a metà classifica dopo la sconfitta contro la Spal. Un’occasione perduta per gli amaranto in una partita condizionata anche dall’espulsione del francese Menez al 23′ del primo tempo e dal rigore fallito da Denis dopo un’ora di gioco. Finora una sola vittoria in campionato per i calabresi partiti con buone ambizioni ma in difficoltà al momento di mostrare cinismo e chiudere le partite a proprio favore.

DIRETTA EMPOLI REGGINA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Reggina non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI REGGINA

Le probabili formazioni di Empoli Reggina, sfida che andrà in scena presso lo stadio Castellani di Empoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessio Dionisi con un 4-2-3-1: Brignoli, Fiammozzi, Nikolau, Romagnoli, Terzic; Stulac, Ricci, Zurkowski; Moreo; Mancuso, La Mantia. Gli ospiti guidati in panchina da Mimmo Toscano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Guarna; Rossi, Del Prato, Loiacono; Rolando, Crisetig, Folorusho, Liotti; Bellomo; Menez, Lafferty.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Empoli e Reggina queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.10, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.20 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.60.



