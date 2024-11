DIRETTA ERRANI-PAOLINI CHAN-KUDERMETOVA (RISULTATO FINALE 1-2): AZZURRE ELIMINATE!

Errani-Paolini Chan-Kudermetova 6-3 6-7 9-11: in maniera incredibilmente beffarda Sara Errani e Jasmine Paolini vengono eliminate dalle Wta Finals 2024, in semifinale vanno Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova che rimontano da una situazione quasi compromessa e vincono il match decisivo, per Jasmine Paolini seconda eliminazione in due giorni dopo quella nel singolare, anche se molto diversa rispetto a quella di ieri contro Qinwen Zheng. Nel secondo set le azzurre volano sul 2-0 ma si fanno recuperare, poi dal 3-3 incredibilmente si procede solo per break: Errani e Paolini sprecano due match point consecutivi e così si va al tie break, che viene vinto da Chan e Kudermetova che rimettono così tutto in discussione.

Nel super tie break la nostra coppia parte male, sentendo il peso dell’occasione persa: si trova sotto 2-5 ma ha la straordinaria forza di rimontare andando a impattare il risultato, poi si procede davvero punto a punto in un clima di grande tensione. Sul 6-9 per le nostre avversarie sembra finita, e invece no: Errani-Paolini ancora una volta mostrano straordinaria resilienza e fanno 9-9. Peccato che i due punti seguenti siano delle nostre avversarie: Chan e Kudermetova vanno in semifinale alle Wta Finals 2024, la nostra coppia viene eliminata ma chiude una stagione comunque bellissima, coronata dalla medaglia d’oro alle Olimpiadi. (agg. di Claudio Franceschini)

ERRANI-PAOLINI CHAN-KUDERMETOVA (RISULTATO 1-0): 6-3 PRIMO SET

Errani-Paolini Chan-Kduermetova 1-0: siamo a metà dell’opera, il primo set del match decisivo per la semifinale delle Wta Finals 2024 prende la strada delle due azzurre con il risultato di 6-3. Molto brave le due italiane: Sara Errani e Jasmine Paolini infatti hanno anche dovuto sovvertire un inizio non troppo brillante, nel terzo game è arrivato il break da parte di Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova che avrebbe potuto creare qualche grattacapo alle azzurre, bravissime invece a restituire pan per focaccia nel gioco successivo e ripristinare la parità, poi aspettare il momento giusto per piazzare a loro volta l’allungo.

Momento arrivato sul 4-3: tre palle break consecutive, Errani-Paolini hanno tremato quando le avversarie hanno cancellato le prime due ma poi hanno strappato il servizio, per andare a chiudere il set nel game seguente. Dunque adesso siamo in vantaggio: la semifinale dista solo un parziale, ovviamente attenzione al possibile rientro di Chan-Kudermetova perché il match perso dalle azzurre martedì insegna, ma veramente possiamo cominciare a sperare di rivedere in campo le nostre giocatrici, che sarebbero più vicine al titolo delle Wta Finals 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

ERRANI-PAOLINI CHAN-KUDERMETOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE WTA FINALS 2024

La diretta tv di Errani-Paolini Chan-Kudermetova sarà ancora una volta appannaggio della televisione satellitare, che manda in onda tutti i match delle Wta Finals 2024 per i suoi abbonati: l’appuntamento sarà innanzitutto su Sky Sport Tennis, canale al numero 203 del decoder, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa abbiamo anche la piattaforma Now Tv, utilizzabile su tutti i dispositivi compatibili e disponibile sempre in abbonamento.

ERRANI-PAOLINI CHAN-KUDERMETOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Errani-Paolini Chan-Kudermetova sta per farci compagnia alle Wta Finals 2024: come già accennato abbiamo un precedente molto recente tra queste due coppie, risale al 6 ottobre scorso e fa riferimento alla finale del China Open. A Pechino Sara Errani e Jasmine Paolini avevano vinto il secondo Masters 1000 in stagione, dopo gli Internazionali d’Italia, battendo in finale proprio Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova con il risultato di 6-4 6-4; della giocatrice taiwanese possiamo dire che è sorella minore di Latisha Chan, giocatrice con cui ha fatto coppia per un bel periodo e che poi è tornata a vincere dividendo il campo con Martina Hingis, rientrata nel circuito per giocare solo il doppio.

La partnership con Veronika Kudermetova è abbastanza recente; le due insieme hanno vinto solo il 500 di Stoccarda ad aprile ma hanno anche raggiunto tre finali, oltre a quella di Pechino nel 2024 hanno perso nei 500 di Berlino e Bad Homburg e dunque si tratta di un duo che ha sicuramente le armi per fare bene, del resto già la qualificazione alle Wta Finals 2024 la dice lunga. Adesso per noi è arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il campo: ci siamo davvero, la diretta Errani-Paolini Chan-Kudermetova sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

ERRANI-PAOLINI CHAN-KUDERMETOVA WTA FINALS 2024: PER LA SEMIFINALE!

Con la diretta Errani-Paolini Chan-Kudermetova siamo arrivati al terzo e ultimo match alle Wta Finals 2024, per quanto riguarda il torneo di doppio: si gioca giovedì 7 novembre con orario da definire, sarà l’ultima partita della giornata e dunque indicativamente intorno alle 18:00 di casa nostra. Dopo aver perso contro Gabriela Dabrowski e Erin Routliffe, le nostre Sara Errani e Jasmine Paolini vanno a caccia della semifinale: lo scenario è identico a quello che la tennista lucchese ha già vissuto ieri nel corso del torneo di singolare, ovvero con la vittoria si procederà mentre con la sconfitta si tornerà a casa, senza ulteriori calcoli.

Questo perché anche Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova hanno vinto un match, che è quello contro Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk già battute dalle italiane; dunque è un dentro o fuori secco, una sfida diretta per la semifinale alle Wta Finals 2024 con le statunitensi già eliminate e Dabrowski-Routliffe al primo posto del girone qualunque cosa succeda. Staremo a vedere, possiamo dire che nella diretta Errani-Paolini Chan-Kudermetova le nostre tenniste partano favorite ma non si può mai dire, aspettiamo l’esito del campo sperando in un buon risultato che ci consenta di prenderci la semifinale.

DIRETTA ERRANI-PAOLINI CHAN-KUDERMETOVA WTA FINALS 2024: DENTRO O FUORI

Siamo dunque vicini alla diretta Errani-Paolini Chan-Kudermetova che ci dirà se la coppia azzurra sarà in grado di qualificarsi alla semifinale delle Wta Finals 2024: c’è un precedente recente a nostro vantaggio che andremo a vedere, intanto possiamo dire che qualche rimpianto ce l’abbiamo per come si è chiuso il match di lunedì, perché dopo aver dominato il primo set le azzurre hanno servito per vincere nel secondo set ma hanno perso il servizio, poi hanno avuto un match point a disposizione nel super tie break ma a quel punto hanno incassato tre punti consecutivi dalla coppia avversaria, lasciando per strada una bella occasione.

Certamente il fatto che la Paolini giochi anche il singolare può influire sulla freschezza e sulle energie della lucchese, che comunque sta ampiamente facendo il suo; così Sara Errani, che magari non sarà più la giocatrice del decennio scorso ma nel doppio sta mostrando tutto il suo bagaglio tecnico e di esperienza. Non è ancora bastato per prendersi la semifinale perché la concorrenza alle Wta Finals 2024 è assolutamente agguerrita e stiamo parlando di coppie rivali di grande livello; così anche quella di oggi, adesso aspettiamo che la diretta Errani-Paolini Chan-Kudermetova prenda il via e poi scopriremo tutto…