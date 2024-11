DIRETTA ERRANI-PAOLINI DABROWSKI-ROUTLIFFE WTA FINALS 2024: CI SI GIOCA TANTO!

Ci apprestiamo a vivere la diretta Errani-Paolini Dabrowski-Routliffe, che va in scena per il torneo di doppio alle Wta Finals 2024: martedì 5 novembre si gioca alle ore 11:00 di casa nostra, dunque sarà il primo match in programma nel gruppo bianco. Come da tradizione, e così da rendere eventualmente vivo e interessante anche il terzo turno, si affrontano le due coppie che hanno vinto all’esordio: domenica Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk e dunque sono ben avviate per la qualificazione alla semifinale, ma oggi naturalmente rischiano.

Attualmente Gabriela Dabrowski e Erin Routliffe ci sono davanti in classifica: la loro vittoria su Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova è arrivata in tre set mentre noi abbiamo vinto al super tie break, anche questo aspetto potrebbe contare ai fini della classifica finale ma è quello che scopriremo strada facendo, per le due azzurre questo rimane un anno magico e dunque la speranza è che la diretta Errani-Paolini Dabrowski-Routliffe porti in dote il secondo successo azzurro alle Wta Finals 2024, in questo caso la qualificazione alla semifinale sarebbe cosa quasi fatta al netto dei calcoli che si potrebbero eventualmente fare.

ERRANI-PAOLINI DABROWSKI-ROUTLIFFE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE WTA FINALS 2024

Con la diretta Errani-Paolini Dabrowski-Routliffe l’appuntamento è sui canali della televisione satellitare, come sempre: quello dedicato alle Wta Finals 2024 rimane Sky Sport Tennis, che trovate al numero 203 del decoder e che garantirà agli abbonati anche approfondimenti prima e dopo il match delle azzurre. Avrete anche la possibilità di seguire questa sfida da Riyadh in diretta streaming video: per gli abbonati al satellite senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, per tutti gli altri sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

DIRETTA ERRANI-PAOLINI DABROWSKI-ROUTLIFFE WTA FINALS 2024: GRANDE FIDUCIA!

La diretta Errani-Paolini Dabrowski-Routliffe dunque è una bellissima occasione per quanto riguarda la qualificazione alla semifinale delle Wta Finals 2024: nel primo turno abbiamo leggermente penato ma comunque è arrivata la vittoria, bisogna anche ricordare che Jasmine Paolini sta giocando anche il torneo di singolare e dunque a differenza delle altre non può sfruttare il giorno di riposo, o comunque ha meno allenamenti possibili con la sua partner. Dall’altra parte, è chiaro che fare grandi risultati in entrambi i tornei sarebbe per la lucchese fantastico, un po’ sulla scia dei tentativi della stessa Sara Errani nel decennio scorso.

Per quanto riguarda la coppia avversaria, abbiamo due nazionalità diverse ma va anche detto che Erin Routliffe ha origini canadesi e per le foglie d’acero ha giocato otto anni in gioventù, prima di tornare sotto la bandiera della Nuova Zelanda. Con Gabriela Dabrowski ha raggiunto la semifinale delle Wta Finals lo scorso anno e a livello Slam abbiamo il titolo vinto agli Us Open sempre nel 2023, quest’anno invece le due sono arrivate in finale a Wimbledon e dunque si tratta di una coppia ben affiatata, che ha la testa di serie numero 2 nel tabellone del Master di fine anno. Staremo allora a vedere cosa ci dirà il campo tra poco nella diretta Errani-Paolini Dabrowski-Routliffe…