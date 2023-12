DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023/ Video streaming Rai: 32 azzurri partecipanti (oggi 5 dicembre)

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: GLI ITALIANI CONVOCATI

La diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 sta per farci compagnia: manca ancora qualche ora per arrivare alle prime gare che assegneranno le medaglie, ma in ogni caso noi possiamo andare a vedere quali siano gli italiani che sono stati convocati per questa rassegna continentale di Otopeni. Alcuni li abbiamo già citati: tra gli uomini spiccano i nomi di Thomas Ceccon, che ai Mondiali di Fukuoka è stato oro nei 50 farfalle e argento nei 100 dorso, e Nicolò Martinenghi che invece a luglio aveva timbrato l’argento nei 100 rana, mancando invece l’appuntamento con i 50 in cui era stato solo quinto. Avremo però in vasca anche Alessandro Miressi, chiamato al riscatto.

Benedetta Pilato si qualifica alle Olimpiadi e scoppia in lacrime/ "Non voglio vivere in un mondo così"

Poi ancora Leonardo Deplano e Simone Cerasuolo, sicuramente in crescita. Tra le donne le stelle non possono che essere Simona Quadarella e Benedetta Pilato: la romana arriva dalla medaglia d’argento che ai Mondiali ha conquistato nei 1500, mentre la giovane tarantina (che pochi giorni fa ha strappato il pass per le Olimpiadi) ha ottenuto il bronzo nei 50 rana, e come la Quadarella aveva già incantato ai Nazionali di aprile. Oltre a loro, tanti altri atleti che potrebbero stupire, e allora vedremo come andranno le cose nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 perché tra poco si comincia a gareggiare… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Manuel Bortuzzo Mondiali nuoto Paralimpico 2023, info streaming/ Come e dove seguire la gara

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv degli Europei nuoto vasca corta 2023 sarà garantita dalla televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: nello specifico le gare di oggi (sia la sessione del mattino che quella serale) andrà in onda su Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro telecomando. Naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play, oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA/ Benedetta Pilato ci regala la 14^ e ultima medaglia! (oggi 30 luglio)

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: SI COMINCIA AD OTOPENI!

Gli Europei nuoto vasca corta 2023 stanno per farci compagnia: la prima giornata di questa kermesse è prevista infatti per martedì 5 dicembre, siamo a Otopeni in Romania e possiamo ricordare che ogni giornata, come di consueto, sarà divisa in una sessione mattutina (che oggi scatta alle ore 8:30) nella quale sono previste le batterie, mentre nel pomeriggio (oggi dalle ore 17:00) avremo le finali, e dunque le prime assegnazioni delle medaglie. C’è attesa per la diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023: le ultime gare cui abbiamo assistito sono state quelle dei Mondiali di luglio.

A Fukuoka l’Italia si è ben comportata, strappando 14 medaglie nella manifestazione; adesso chiaramente l’obiettivo sarà quello di fare altrettanto bene, tenendo chiaramente a mente che la vasca corta ha principi differenti rispetto a quella olimpionica, e dunque anche i valori in acqua potrebbero essere diversi. Ad ogni buon conto abbiamo tanti protagonisti schierati a Otopeni, che possono andare a medaglia; aspettando che la diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 prenda il via, proviamo a fare chiarezza sul programma odierno per capire quali titoli saranno assegnati.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo già detto che la sessione pomeridiana, nella diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023, scatterà alle ore 17:00 di martedì 5 dicembre: avremo quattro titoli assegnati, e si parte subito alla grande perché le prime due gare nel programma sono i 400 misti femminili e i 400 misti maschili. A seguire avremo anche quattro semifinali, nello specifico si tratta dei 50 stile femminili e i 50 dorso maschili per poi andare a raddoppiare la distanza con i 100 rana femminili e i 100 farfalla maschili. La diretta degli Europei nuoto vasca corta 2023 si concluderà oggi con le due 4×50 stile, sia femminile che maschile.

I protagonisti sono davvero tanti: possiamo ricordare che gli Europei nuoto vasca corta 2023 a Otopeni vedranno al via 32 italiani, con qualche defezione (spicca soprattutto quella di Gregorio Paltrinieri) ma anche tanti protagonisti come già detto. Tra questi possiamo sicuramente citare Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi tra i maschi, Benedetta Pilato e Simona Quadarella tra le donne; adesso non ci resta che aspettare che in Romania le gare prendano il via, poi staremo a vedere quello che succederà…











© RIPRODUZIONE RISERVATA