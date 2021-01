Diretta/ Fano Gubbio (Serie C) streaming video e tv: speranze di rimonta

DIRETTA FANO GUBBIO: SFIDA MOLTO EQUILIBRATA

Fano Gubbio, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 15.00 in programma presso lo stadio Mancini di Fano, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Speranze di rimonta per due formazioni che hanno iniziato il 2021 nel migliore dei modi. Il Gubbio aveva chiuso l’anno espugnando il campo del Mantova ed ha iniziato quello nuovo piegando in casa l’Imolese, due vittorie di fila che hanno assestato la formazione umbra a +4 dalla zona play out e soprattutto a -3 dalla zona play off, in una classifica del girone pronta a premiare le squadre in grado di trovare una buona continuità. Dall’altra parte il Fano aveva vissuto un momento particolarmente difficile, ritrovandosi invece a piazzare un colpo esterno fondamentale in casa della Triestina. Vittoria di grande valore, anche perché gli alabardati si erano appena riaffacciati verso l’alta classifica, ma il Fano è riuscito a regalare un segnale al campionato e ai suoi tifosi: la squadra non vuole arrendersi e la classifica resta aperta, con i marchigiani che sono riusciti a mettersi dietro l’Imolese salendo al terzultimo posto in classifica.

DIRETTA FANO GUBBIO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Gubbio non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FANO GUBBIO

Le probabili formazioni della sfida tra Fano e Gubbio allo stadio Speroni di Busto Arsizio. I padroni di casa allenati da Michele Mignani scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gagno; Bearzotti, Pergreffi, Zaro, Mignanelli; Prezioso, Gerli, Davì; Tulissi; Spagnoli, Monachello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Torrente con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Zamarion, Formiconi, Cinaglia, Uggè, Ferrini; Sainz-Maza, Malaccari, Oukhadda; Pasquato; De Silvestro, Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie C tra Fano e Gubbio. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 2.50, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 2.90 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 2.95 la posta scommessa.

