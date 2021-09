DIRETTA/ Feralpisalò Juventus U23 video streaming: non ci sono incroci in campionato

DIRETTA FERALPISALO’ JUVENTUS U23: I TESTA A TESTA

Sono appena tre i precedenti della diretta di FeralpiSalò Juventus U23, le due squadre si affrontano però per la prima volta oggi in campionato. Gli altri tre match infatti sono tutti legati alla Coppa Italia di categoria. A vincere è sempre stata la squadra che giocava in casa. Il primo match corrisponde alla semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie C, un match terminato 2-0 per la squadra verdeblù e decisa da una doppietta siglata da Maiorino tra i minuti 12 e 25. Al ritorno al Moccagatta d’Alessandria i bianconeri trascinarono la squadra avversaria ai tempi supplementari dopo che il match nei 90 minuti era finito 2-0. I gol che prolungavano la gara furono siglati da Marchi e Zanimacchia.

Ai tempi supplementari ancora Zanimacchia e poi Rafia regalarono il passaggio del turno alla squadra piemontese. L’ultimo match corrisponde ai sedicesimi di finale della stessa competizione in una gara disputata nel settembre del 2021. I bianconeri vinsero 3-2 andando sotto alla fine del primo tempo per gol di Spagnoli e raddrizzandola prima dell’intervallo con Soule. Quest’ultimo siglava anche il vantaggio bianconero con Compagnon che terminava la pratica. Nel finale Luppi segnando aumentava il rammarico dei suoi per non averci creduto abbastanza.

DIRETTA FERALPISALO’ JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Juventus U23 non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FERALPISALO’ JUVENTUS U23: PARTITA EQUILIBRATA

Feralpisalò Juventus U23, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Leoni del Garda in crisi dopo due sconfitte consecutive che hanno nettamente rallentato il cammino degli uomini allenati da Stefano Vecchi. Al ko subito in Coppa Italia proprio contro la Juventus U23 si è aggiunto quello sul campo del Lecco: in questo avvio di stagione la Feralpisalò è riuscita a vincere solo una volta, nella trasferta a Seregno alla seconda giornata di campionato.

Detto del passaggio del turno ottenuto in Coppa Italia proprio ai danni dei Leoni del Garda, la Juventus U23 in campionato ha riscattato il ko interno contro la Pro Vercelli andando a vincere il recupero, sempre tra le mura amiche, contro la Triestina, un 2-1 che ha riproiettato i giovani bianconeri in zona play off dopo due sconfitte consecutive. Da quando la Juventus U23 partecipa al campionato di Serie C questo sarà il primo incrocio in campionato tra le due formazioni. La Feralpisalò ha vinto però l’unico precedente in casa in Coppa Italia, 2-0 il 29 gennaio 2020.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ JUVENTUS U23

Le probabili formazioni di Feralpisalò Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi, Bergonzi, Legati, Suagher, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Balestrero; Spagnoli, Miracoli. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Israel; Barbieri, de Winter, Riccio, Anzolin; Sersanti, Zuelli, Miretti; Soulé, Pecorino, Sekulov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Turina di Salò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



