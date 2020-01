Diretta Feralpisalò Reggio Audace/ Streaming video: Alvini mira alla vetta (Serie C)

Feralpisalò Reggio Audace, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri, è la partita in programma oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, valida come recupero della 20^ giornata della Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Si completerà quindi solo stasera la ventesima giornata del girone B: dopo lo sciopero indetto dalla lega poco prima di natale, si è deciso dunque di attendere gennaio per dar spazio anche a questo scontro, che si annuncia più che bollente tra le mura del Lino Turina. Sia pur animati da obbiettivi differenti, entrambi i club approdano alla diretta tra Feralpisalò e Reggio Audace intenzionati a fare bottino pieno nel turno. Classifica alla mano ricordiamo infatti che i leoni del Garda stanno lottano per confermarsi in zona play off per il girone B di Serie C e certo hanno buone chance di prendere parte all fase finale del tabellone. Combatte invece per la promozione diretta la Reggio Audace: la squadra granata, dopo anche la vittoria contro l’Imolese è ferma alla seconda piazza e ha già messo nel mirino la capolista Vicenza. Sarà dunque un bel match quello di stasera

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Feralpisalò Regio Audace, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ REGGIO AUDACE

In vista della diretta di questa sera tra Feralpisalò e Reggio Audace, è lecito aspettarsi per le probabili formazioni del match un piccolo turnover da parte di entrambi i tecnici, che pure non sottovaluteranno la posta in palio come l’avversario. Ecco che allora per lo schieramento dei Leoni del Garda sarà ancora via libera al 4-3-2-1, già visto contro la Fermana, dove verranno confermati Caracciolo come prima punta: al suo fianco però figureranno Tirelli e Ceccarelli. Certezze poi in difesa con il quartetto Guelfi-Giani-Legati-Vitturini. Sarà invece il 3-4-1-2 il modulo di riferimento di Mister Alvini per la Reggio Audace: pure però il tecnico questa sera dovrà d certo fare a meno di Zamparo, fermato dal giudice sportivo. Vedremo allora al Turina questa sera Kargbo e Marchi in attacco, con il supporto di Radrezza: Rozzio, Martinelli e Spano saranno invece i titolari nella difesa dello schieramento granata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA