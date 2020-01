Video/ Imolese Reggio Audace (1-2): highlights gol. Quarta vittoria per Alvini

Nella 22^ giornata di Serie C, un autogol di Della Giovanna regala la vittoria alla Reggio Audace sul campo dell’Imolese. Come si vede nel video di imolese Reggio Audace, in precedenza hanno trovato il gol Kargbo e Belcastro. Sbaglia in fase di disimpegno la retroguardia ospite, la palla arriva a Belcastro, che calcia addosso a Venturi bravo in uscita. Canini ci prova di testa da corner ma non inquadra lo specchio. La sbloocca la Reggiana. Marchi apre per Kirwan, centro basso per l’attaccante che con il piatto sinistro non sbaglia. Belcastro! Arriva il pari dei padroni di casa. Punizione vincente che non lascia scampo a Venturi, un vero colpo da biliardo.

IL SECONDO TEMPO

La prima frazione termina in parità. Ad inizio ripresa Boccardi sbaglia l’intervento, arriva Kargbo che calcia fuori da ottima posizione. Della Giovanna la mette nella sua porta. Ritorna avanti la Reggiana grazie al difensore. Raddrezza serve Kargbo, Della Giovanna prova l’anticipo ma la mette nella sua porta. Zamparo interviene con il gomito alto su Carini, secondo giallo ed espulsione. Gran tiro di Staiti, la sfera sfiora il palo di Rossi. Boccardi ci prova da fuori area, Venturi blocca. Dopo questa gara l’Imolese sale a quota 15 reti in stagione, mentre la Reggio Audace ha segnato 37 gol ed è il miglior attacco del girone. Per la compagine ospite arriva la dodicesima vittoria.

CLICCA QUI PER IL VIDEO IMOLESE REGGIO AUDACE



