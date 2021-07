Diretta finale ginnastica all around donne/ Streaming video tv, Olimpiadi Tokyo 2020

La finale della ginnastica all around donne, in diretta dall’Olympic Gymnastic Centre, si disputa dalle ore 12.50 italiane di oggi, giovedì 29 luglio 2021, e sarà come sempre un evento attesissimo alle Olimpiadi Tokyo 2020. Il concorso generale femminile della ginnastica artistica incoronerà infatti la ginnasta più forte e completa su tutti gli attrezzi: la notizia principale è che non si tratterà di Simone Biles, perché dopo il forfait nel corso della finale a squadre la fenomenale statunitense ha deciso di rinunciare alla finale dell’all around individuale nonostante nelle qualificazioni avesse ottenuto il migliore punteggio. Clamorosamente senza la stella in assoluto più attesa, la finale della ginnastica all around donne si apre dunque a molte pretendenti all’oro o almeno ai tre gradini del podio. In base ai risultati delle qualificazioni, i quattro nomi più attesi saranno quelli della brasiliana Rebeca Andrade, dell’altra statunitense Sunisa Lee e delle due russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova, presenti a titolo individuale sotto l’acronimo (ROC) del loro comitato olimpico a causa della squalifica della Russia per doping. Lo spettacolo è garantito, perché saranno in gara (quasi) tutte le migliori specialiste al mondo della ginnastica artistica femminile, che gareggiano per il titolo individuale più prestigioso, quello appunto del concorso generale. Questa finale della ginnastica all around donne promette di emozionarci, vedremo cosa succederà in questo evento davvero affascinante delle Olimpiadi Tokyo 2020.

DIRETTA FINALE GINNASTICA ALL AROUND DONNE: COME SEGUIRE L’EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv della finale della ginnastica all around donne sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se naturalmente potrebbe essere una diretta non integrale a causa di contemporaneità di altri eventi. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

DIRETTA FINALE GINNASTICA ALL AROUND DONNE: RISULTATI E CONTESTO

Per avvicinarci alla diretta della finale della ginnastica all around donne, ricordiamo che le partecipanti saranno 24, cioè le migliori delle qualificazioni ma con il vincolo di sole due rappresentanti per nazione in finale e naturalmente le rinunce della canadese Elsabeth Black ma soprattutto della favoritissima Simone Biles. Ci sarà anche l’Italia, che arriva dal meraviglioso quarto posto nella finale a squadre, il migliore risultato addirittura dai tempi di Amsterdam 1928 per le azzurre e pure con qualche rimpianto per un podio sfumato in extremis. Nell’all around individuale si sono qualificate invece Alice D’Amato e Martina Maggio, rispettivamente con il quindicesimo e il ventesimo miglior punteggio tra le 24 ginnaste che saranno presenti in finale. Di conseguenza la lotta per le medaglie, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà un affare riservato a D’Amato e Maggio, che tuttavia vorranno farsi onore per poi pensare nei prossimi giorni alle varie finali di specialità, dove per la ginnastica artistica italiana la più grande speranza dovrebbe essere l’eterna Vanessa Ferrari nel corpo libero.

