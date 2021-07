Diretta finale ginnastica a squadre donne/ Streaming video tv Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA FINALE GINNASTICA A SQUADRE DONNE: L’ITALIA DI VANESSA FERRARI!

La finale della ginnastica a squadre donne, in diretta dall’Olympic Gymnastic Centre, si disputa dalle ore 12.45 italiane di oggi, martedì 27 luglio 2021, e sarà come sempre uno degli eventi più attesi alle Olimpiadi Tokyo 2020. Lo spettacolo è garantito, perché saranno in gara tutte le migliori specialiste al mondo della ginnastica artistica femminile, che gareggiano a squadre per conquistare le medaglie per le proprie Nazionali prima di dare spazio nei prossimi giorni alle gare individuali, prima all-around e poi tutte le varie finali di specialità. La bella notizia è che ci sarà anche l’Italia, che ha ottenuto il settimo miglior punteggio nelle qualificazioni e così disputerà la finale, riservate alle otto migliori Nazionali di ginnastica artistica femminile al mondo.

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Classifica e medaglie: Italia a podio oggi? (martedì 27 luglio)

Obiettivamente il podio richiederebbe un’impresa leggendaria da parte di Vanessa Ferrari e compagne, ma esserci in questa finale della ginnastica a squadre donne è già bellissimo e poi vedremo cosa succederà in questo evento davvero affascinante delle Olimpiadi Tokyo 2020.

DIRETTA FINALE GINNASTICA A SQUADRE DONNE: COME SEGUIRE L’EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv della finale della ginnastica a squadre donne sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se naturalmente potrebbe essere una diretta non integrale a causa di contemporaneità di altri eventi. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Programma Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live e risultati gare: torna il volley donne

DIRETTA FINALE GINNASTICA A SQUADRE DONNE: RISULTATI E CONTESTO

Per avvicinarci alla diretta della finale della ginnastica a squadre donne, ricordiamo quali saranno le otto Nazionali partecipanti. Ai vertici ci sono la Russia – formalmente ROC con la sigla del comitato olimpico a causa della squalifica per doping – e gli Stati Uniti della stella Simone Biles, che dovrebbero essere le due grandi sfidanti per la vittoria e dunque per la medaglia d’oro. La terza forza dovrebbe essere la Cina, che vorrà prendersi il podio e magari contrastare anche gli altri due colossi per l’oro.

Risultati volley e beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: tanta Italia

L’Europa occidentale si fa comunque grande onore grazie alla presenza di Francia, Belgio, Gran Bretagna e Italia, che si sono classificate nell’ordine dal quarto al settimo posto nelle qualificazioni, infine l’ottavo posto è andato alle padrone di casa del Giappone, che completeranno di conseguenza il quadro delle otto nazioni partecipanti alla finale della ginnastica a squadre donne alle Olimpiadi Tokyo 2020, nella quale ciascuna delle otto Nazionali dovrà schierare tre ginnaste per ciascuno dei quattro attrezzi della ginnastica artistica femminile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA