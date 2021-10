Diretta finale inseguimento Jonathan Milan Lambie/ Streaming video Rai Mondiali pista

Oggi la diretta della finale Jonathan Milan Lambie nell’inseguimento individuale maschile potrebbe essere il piatto forte in ottica italiana ai Mondiali di ciclismo su pista 2021 in corso a Roubaix, che ci stanno regalando tantissime soddisfazioni. Il nostro eroe dunque stasera sarà il friulano Jonathan Milan, componente del quartetto che nell’inseguimento a squadre ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e giusto ieri ha trionfato anche ai Mondiali, ma capace anche di laurearsi campione d’Europa nell’inseguimento individuale.

Letizia Paternoster/ Mondiali ciclismo pista, oro nell'eliminazione: "Sono rinata"

Riepilogando: il 2021 ha già portato a Jonathan Milan l’oro olimpico e quello mondiale a squadre e l’oro europeo individuale, oggi potrebbe essere il giorno dell’apoteosi se arrivasse anche il titolo iridato individuale anche se la finale dell’inseguimento Milan Lambie non sarà affatto facile, dal momento che l’avversario sarà l’americano Ashton Lambie, detentore del record del Mondo e autore del miglior tempo delle qualificazioni, dove Milan è stato secondo e Filippo Ganna terzo. Di conseguenza, avremo anche il “capitano” a caccia del podio: indicativamente (ma sarà fisiologico un po’ di ritardo) dovremmo avere la finale terzo posto alle ore 20.36, seguita da quella per l’oro tra Milan e Lambie.

DIRETTA/ Finale Italia Francia inseguimento squadre con Ganna: campioni del mondo!

DIRETTA FINALE INSEGUIMENTO JONATHAN MILAN LAMBIE: COME SEGUIRE LA GARA

L’appuntamento con la diretta tv della finale inseguimento Jonathan Milan Lambie, naturalmente nel contesto dei Mondiali su pista, sarà visibile sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD sia per gli abbonati su Eurosport, di conseguenza anche per la diretta streaming video saranno a disposizione sia Rai Play sia Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

DIRETTA FINALE INSEGUIMENTO JONATHAN MILAN LAMBIE: IL CONTESTO

Verso la diretta della finale Jonathan Milan Lambie, ci sembra doveroso ricordare come si è arrivati fin qui nella gara dell’inseguimento individuale maschile. Tutto si consuma in un solo giorno, i 22 atleti in gara hanno disputato oggi il primo turno, spietato: i due migliori tempi in finale per oro e argento, il terzo e il quarto nella finalina per il bronzo, dal quinto in giù tutto finito subito. Come abbiamo già accennato, il miglior crono assoluto in 4’03″237 è stato quello dello statunitense Ashton Lambie, che di conseguenza può essere il primo favorito per l’oro. Lo sfiderà il nostro Jonathan Milan, che nel pomeriggio ha ottenuto il tempo di 4’05″785, confermandosi ormai ai vertici assoluti mondiali dell’inseguimento a squadre.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2021/ Julian Alaphilippe ancora campione del mondo!

Jonathan Milan dovrà sfidare un avversario sicuramente più fresco nella finale contro Lambie, che si è concentrato solo sull’inseguimento individuale (a squadre gli Stati Uniti nemmeno erano presenti), inoltre l’americano non ha nemmeno preso parte alle Olimpiadi – dove l’inseguimento individuale non è previsto. Al termine di una stagione così intensa, questo è un elemento di cui tenere conto e che potrebbe essere la spiegazione del terzo posto di Filippo Ganna, che dovrà così accontentarsi della finalina per il bronzo. Il campionissimo di tutto ha ottenuto il tempo di 4’06″402 a causa di una partenza lentissima (14° ai 1000 metri), poi ha innestato il turbo come solo lui sa fare, ma è rimasto dietro a Lambie e Milan e sarà il favorito per la medaglia di bronzo, nella sfida con lo svizzero Claudio Imhof, che è stato quarto in 4’07″609.

© RIPRODUZIONE RISERVATA