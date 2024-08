I fari dello sport azzurro puntano sulle 18.23 e in particolare nella semifinale di ciclismo per la categoria inseguimento a squadre dove, insieme al resto della squadra italiana, spiccherà la stella di Jonathan Milan alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un traguardo importante, ovvero la medaglia di bronzo, è a portata di mano e come visto nei giorni precedenti avrà da lontano una spettatrice e fan pronta ad infondergli la forza e la determinazione necessaria per dare il massimo: la fidanzata Samira Maarouf.

Ma chi è Samira Maarouf, fidanzata di Jonathan Milan alle Olimpiadi di Parigi 2024: sul suo conto sappiamo poco, almeno dal punto di vista della vita privata. Molto di più sappiamo in riferimento alla tenerezza del sentimento che la lega al ciclista dato che lei stessa, in diverse interviste, si è lasciata andare a curiosità e racconti. I fan del ciclismo ricorderanno la sua prima volta come spettatrice della sua dolce metà: era lo scorso novembre e Samira Maarouf – fidanzata di Jonathan Milan – non vedeva l’ora di stringerlo dopo la vittoria a Caorle. “E’ meraviglioso essere qui ad aspettare il mio Jonathan, è la prima volta che devo dal vivo una corsa ciclistica ma in tv non me ne perdo una quando c’è lui. Son qui per fargli forza, non vedo l’ora di visitare Roma insieme a lui”.

Jonathan Milan, la fidanzata Samira Maarouf in prima linea per fare il tifo per lui alle Olimpiadi di Parigi 2024

Jonathan Milan potrà contare sul tifo dal vivo della fidanzata Samira Maarouf anche nel prossimo impegno alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giovane di origini tedesche è stata infatti intervistata alcuni giorni fa da Eurosport raccontando di come la sua presenza dovesse essere una sorpresa ma che in realtà era più che prevista per il campione azzurro. “Sapeva che sarei venuta ma è stata comunque una bella sorpresa. Sto iniziando ad imparare un po’ di italiano però al momento comunichiamo ancora in inglese, sta migliorando davvero tanto”.