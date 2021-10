Diretta finale inseguimento a squadre Italia Francia con Ganna/ Streaming video Rai

Oggi, giovedì 21 ottobre 2021, potrebbe essere un’altra giornata da ricordare per il ciclismo italiano, perché il quartetto dell’inseguimento a squadre maschile già medaglia d’oro alle Olimpiadi Tokyo 2020 trascinato da Filippo Ganna va a caccia del titolo anche ai Mondiali di ciclismo su pista 2021 a Roubaix, che stasera ci proporranno la diretta della finale inseguimento a squadre Italia Francia. Diciamo subito che l’appuntamento sarà indicativamente per le ore 19.22, cioè subito dopo la finale per il terzo posto tra la Gran Bretagna e la Danimarca, che è fissata per le ore 19.16. Sfideremo dunque i padroni di casa della Francia nel velodromo coperto di Roubaix, a pochi metri da quello ancora più celebre, sede dell’arrivo dell’Inferno del Nord dominato quest’anno dal nostro Sonny Colbrelli.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2021/ Julian Alaphilippe ancora campione del mondo!

Ieri è stata già una giornata molto intensa, perché abbiamo avuto ben due turni che sono serviti a stabilire che stasera lotteranno per l’oro Italia e Francia. Nelle qualificazioni il quartetto azzurro formato da Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna ha ottenuto il miglior tempo in 3’49″008 (quasi di riscaldamento per loro), poi ecco l’inserimento di Liam Bertazzo al posto di Lamon nello scontro diretto contro la Gran Bretagna, vinto in 3’46″760 per prenderci la finale per l’oro, mentre la Francia nell’altra semifinale ha avuto la meglio sulla Danimarca.

Elisa Balsamo/ Chi è la nuova campionessa del Mondo di ciclismo, iridata a 23 anni

DIRETTA FINALE INSEGUIMENTO A SQUADRE ITALIA FRANCIA: COME SEGUIRE LA GARA CON FILIPPO GANNA

L’appuntamento con la diretta tv della finale inseguimento a squadre Italia Francia, naturalmente nel contesto dei Mondiali su pista, sarà visibile sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD sia per gli abbonati su Eurosport, di conseguenza anche per la diretta streaming video saranno a disposizione sia Rai Play sia Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

DIRETTA FINALE INSEGUIMENTO A SQUADRE ITALIA FRANCIA: IL CONTESTO

Verso la diretta della finale inseguimento a squadre Italia Francia, possiamo dire che Filippo Ganna e compagni hanno dimostrato una volta di più tutto il loro valore e adesso si giocano una medaglia d’oro che completerebbe un anno memorabile, perché l’Italia diventerebbe contemporaneamente campionessa olimpica e mondiale dell’inseguimento a squadre, una specialità che ha fatto la storia del ciclismo su pista. L’oro ai Mondiali ci manca dal 1997, ma se pensiamo che alle Olimpiadi non vincevamo da Roma 1960, è chiaro che questi meravigliosi ragazzi sono già abituati a riscrivere la storia…

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2021 DONNE/ Elisa Balsamo campionessa del Mondo!

Detto del cambio dopo le qualificazioni tra Francesco Lamon e Liam Bertazzo, che si gode la meritata ribalta dopo che a Tokyo era stato riserva senza scendere però mai in pista, dobbiamo dire che la Francia sarà particolarmente motivata, sia perché corre in casa sia perché alle Olimpiadi non era nemmeno entrata fra le prime quattro e adesso vuole ribaltare le gerarchie salendo sul tetto del mondo. La loro “locomotiva” è Benjamin Thomas, che nel quartetto transalpino ha lo stesso ruolo di Filippo Ganna in quello azzurro. Sulla carta siamo comunque favoriti, perché i campioni olimpici e detentori del record del Mondo siamo noi: chi scriverà la storia a Roubaix?

© RIPRODUZIONE RISERVATA