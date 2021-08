DIRETTA 4X400 FINALE STAFFETTA ITALIA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La finale della staffetta 4×400 m maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, con inizio alle ore 14.50 italiane (le 21.50 locali in Giappone) di oggi, sabato 7 agosto, in diretta dallo Stadio Olimpico di Tokyo, sarà in assoluto l’ultima finale in pista per l’atletica in queste Olimpiadi che naturalmente passeranno alla storia per l’Italia, vincitrice di ben cinque medaglie d’oro nella “regina” degli sport. Tra questi trionfi c’è stato anche quello della staffetta più breve, che ieri ha letteralmente scritto la storia dello sport italiano come d’altronde tante altre medaglie, stavolta sarà più difficile per la nostra staffetta 4×400 m, però senza dubbio sarà da seguire questa nuova diretta in cui l’Italia potrebbe essere comunque protagonista con l’ottimo quartetto che dovrebbe essere formato da Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re se tutto verrà confermato rispetto alla batteria, nella quale l’Italia ha ottenuto la qualificazione in finale con il nuovo record italiano in 2’58”91. Insomma, anche la staffetta 4×400 m promette di emozionarci, fin da Sibilio già finalista nei 400 hs per poi chiudere con Re, il nostro migliore specialista sui 400 piani.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV LA FINALE STAFFETTA 4X400 M ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della finale della staffetta 4×400 m maschile con l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda in chiaro nel corso della sessione dell’atletica della sera giapponese. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

FINALE STAFFETTA 4X400: PRESENTIAMO LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

Mentre dunque aspettiamo con trepidazione la diretta finale staffetta 4×400 m maschile con l’Italia, vediamo quali sono i nomi di spicco di questa gara che chiude l’atletica in pista alle Olimpiadi Tokyo 2020. Intanto possiamo osservare che l’Italia gareggerà (almeno nella prima frazione e all’inizio della seconda, poi ci si raggruppa) nella corsia 3, con l’Olanda al nostro interno in corsia 2. Il punto di riferimento saranno naturalmente gli Stati Uniti, in gara in corsia 4 in questa finale della staffetta 4×400 m, ma anche la Giamaica che sarà presente in corsia 5. La nazionale europea più ambiziosa potrebbe essere l’ottima Polonia, che sarà in corsia 6, poi precedendo sempre più verso l’esterno della pista avremo in corsia 7 il Botswana (unica staffetta africana in finale), Trinidad e Tobago che gareggerà in corsia 8 ed infine il Belgio in corsia 9. L’Italia saprà stupirci ancora una volta?

