Jacobs Tortu diretta finale staffetta 4x100m Olimpiadi/ Streaming video e tv: nuovo record per l’Italia?

È in programma alle 15:50 ora italiana la diretta della finale della staffetta 4x100m (maschile) delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando in Giappone saranno le 22:50. Il quartetto azzurro a caccia oggi, venerdì 6 agosto 2021, dell’impresa allo stadio olimpico di Tokyo è formato da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu. Questo l’ordine di frazione della finale, un’altra da seguire, dopo la grande prova di ieri che ha visto gli azzurri qualificarsi per la gara di questa mattina firmando il nuovo record nazionale in batteria: 37’’95. È peraltro anche la quarta prestazione europea all-time. A sorpresa non ci saranno gli Stati Uniti, eliminati clamorosamente per il loro sesto posto. Hanno fatto meglio dell’Italia Cina e Canada, invece nella prima batteria hanno ottenuto la promozione Giamaica, Gran Bretagna e Giappone. Le ripescate sono Germania e Ghana, quindi sono arrivate dalla stessa prova dell’Italia. Considerando le prestazioni dei singoli, che si sono confermati all’altezza della sfida, si può dunque sperare in una medaglia senza soffermarsi al momento sul suo colore. Del resto, questi ragazzi ci stanno abituando alle sorprese.

La diretta tv della finale staffetta 4×100 maschile con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete della tv di Stato che “copre” le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dunque, sarà sicuramente garantita la diretta integrale della staffetta. Ma per gli abbonati è possibile seguire la finale sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn), oltre che in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming, che di conseguenza sarà è disponibile su Rai Play.

Lorenzo Patta ieri non ha pagato l’emozione dell’esordio, quindi l’auspicio è che non si faccia tradire da quella per la finale. Invece Marcell Jacobs è apparso controllato, dunque dovrà scatenarsi oggi. Da Fausto Desalu ci si aspetta un’altra curva di qualità, mentre Filippo Tortu è tra i migliori e proprio con Jacobs & co. è riuscito a demolire il precedente limite nazionale che avevano ottenuto con Cattaneo e Manenti nella semifinale dei Mondiali di Doha il 4 ottobre 2019. In virtù anche del fatto che in Europa sono andati meglio solo Gran Bretagna, Francia e Olanda, oggi potrebbe esserci ancora da divertirsi per l’Italia. Nessuno dei quattro nelle ultime ore si è sbilanciato, ma non hanno neppure voglia di guardare troppo gli altri, avendo offerto una prestazione convincente. Dunque, c’è ottimismo nel gruppo azzurro. “Ci giochiamo tutto”, ha assicurato Filippo Tortu. C’è da fidarsi, anche perché hanno le idee chiare su cosa serva oggi per fare un’impresa: “Dobbiamo tirare giù qualcosina per provare a sognare la medaglia”.

