DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA, A CACCIA DI VITTORIE

Dopo un avvio spumeggiante il percorso della Fiorentina di Daniele Galloppa ha subito qualche battuta d’arresto. Nelle ultime quattro gare infatti i viola hanno subito due pesanti sconfitte contro le milanesi Inter e Milan. Sconfitte pesanti che hanno fatto perdere ai toscani la testa della classifica del Campionato Primavera a vantaggio del Sassuolo. Ora i gigliati affronteranno il Bologna domenica 1 dicembre alle 13 nella diretta Fiorentina Bologna Primavera.

Gli emiliani si trovano al nono posto della classifica, a soli quattro punti di distanza dalla zona playoff. Il Bologna sta però vivendo un periodo difficile, la squadra infatti nelle ultime quattro partite ha raccolto due risicate vittorie contro Sampdoria e Udinese, ultima e penultima in classifica, un pareggio in casa della Juventus e una sconfitta contro il Sassuolo. Bisogna invertire la tendenza, e cosa c’è di meglio di una Fiorentina in crisi d’identità?

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Fiorentina Bologna, valida per il Campionato Primavera, sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La partita, domenica 1 dicembre alle ore 13, sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia e sull’app dedicata.

FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Fiorentina Bologna del campionato Primavera, entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con approcci simili. La Fiorentina, secondo le ultime indicazioni, potrebbe scendere in campo con un 4-3-3, affidandosi a Leonardelli in porta e un quartetto difensivo composto da Scuderi, Romani, Baroncelli e Trapani. A centrocampo, spazio a Ievoli e Harder come mezz’ali, con Deli a smistare il gioco. In attacco il tridente vedrebbe Rubino e Caprini ai lati del centravanti Tarantino.

Il Bologna dovrebbe rispondere con lo stesso impianto tattico. Tra i pali Happonen, con Baroncini, Markovic, Jaber e Puukko a formare la linea difensiva. In mediana Tirelli, Lai e Labedzki dietro al tridente formato da Tommaso Ravaglioli, Nicolò Tordiglione e Naim Byar.