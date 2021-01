Diretta/ Fiorentina Cagliari (Serie A) streaming video e tv: squadre al bivio

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI: BRIVIDI PER DI FRANCESCO!

Fiorentina Cagliari, in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, in programma domenica 10 gennaio 2021 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Squadre al bivio dopo un inizio di 2021 che non è stato di certo positivo. I viola avevano chiuso col botto l’anno con uno 0-3 in casa della Juventus capace di esaltare i tifosi. La squadra di Prandelli è ripartita però con un pareggio in casa col Bologna e una sconfitta all’Olimpico contro la Lazio che ha rallentato non poco il cammino. La classifica resta poco rassicurante, con un solo punto in più rispetto a un Cagliari che a sua volta è reduce da 3 sconfitte consecutive.

La panchina di Eusebio Di Francesco è bollente, l’ultimo ko interno contro il Benevento ha tolto parecchia fiducia all’ambiente e in campionato i sardi non vincono ormai da due mesi. Chi dovesse subire un risultato negativo anche da questo scontro dovrebbe iniziare a fare i conti per valutare le sue possibile nella lotta per non retrocedere. Quella di Torino è stata l’unica vittoria per la Fiorentina nelle ultime 11 sfide in Serie A, il Cagliari in questa stagione ha vinto in trasferta solo sul campo del Toro.

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Cagliari sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI

Le probabili formazioni di Fiorentina Cagliari, sfida che andrà in scena presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cesare Prandelli con un 3-5-2: Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouame. Gli ospiti guidati in panchina da Eusebio Di Francesco schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nainggolan; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Fiorentina e Cagliari, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.75, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.90, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.33.



