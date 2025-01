DIRETTA FIORENTINA CREMONESE PRIMAVERA, GALLOPPA PUNTA ALLA PRIMA POSIZIONE

La ventunesima giornata del campionato Primavera si chiude giovedì 23 gennaio alle 16,00 con la diretta Fiorentina Cremonese Primavera. L’incrocio è tra due squadre separate da dieci punti ma con un rendimento simile nell’ultimo periodo.

Calciomercato Torino News/ Salta anche Kouamè? Si fa sotto l'Empoli (22 gennaio 2025)

La Fiorentina di Galloppa si trova al terzo posto a soli due punti dalla vetta ed arriva da un successo per 0 a 1 in casa del Milan. Successo largo per la Cremonese che è riuscita a superare la Lazio con un netto 3 a 0 e cerca punti per accorciare sulla zona playoff.

DIRETTA FIORENTINA CREMONESE PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Fiorentina Cremonese Primavera sarà necessario collegarsi su SportItalia che trasmetterà la partita anche su suo sito. Inoltre, la partita potrete anche seguirla con la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni con aggiornamenti costanti.

DIRETTA/ Fiorentina Torino (risultato finale 1-1): miracolo granata! (19 gennaio 2025)

FIORENTINA CREMONESE PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo della diretta, andiamo ad approfondire le probabili formazioni in vista di questa partita. La Fiorentina di Galloppa andrà in campo con il suo 4-2-3-1 con Tarantino chiamato a fare da riferimento offensivo e sostenuto da una trequarti con Bertolini, Rubino e Caprini. Baroncelli e Kouadio formeranno il duo difensivo a difesa della porta di Vannucchi.

Sarà un 3-5-2, invece, quello proposto dalla Cremonese di Pavesi che si affiderà a Malovec tra i pali con Bassi, Prendi e Zilio a difendere la porta. Duca e Tosi saranno i due esterni di centrocampo mentre Galli e Gabbiani comporranno la coppia d’attacco.

DIRETTA/ Milan Fiorentina Primavera (risultato fale 0-1): Rubino firma il colpo viola! (19 gennaio 2025)

FIORENTINA CREMONESE PRIMAVERA, LE QUOTE

Dovrebbe essere sulla carta a senso unico la diretta Fiorentina Cremonese Primavera, almeno secondo il pronostico basato sulle quote Snai. Il segno 1 infatti varrebbe solo 1,40, mentre è già assai più intrigante la quotazione di 4,50 per il pareggio. Infine, un colpo lombardo varrebbe 5,75 volte la giocata sul segno 2.