DIRETTA MILAN FIORENTINA PRIMAVERA, ROSSONERI IN FIDUCIA

La sesta in classifica affronta la terza con appena due punti di differenza. Basta questo per presentare la diretta Milan Fiorentina Primavera, una delle gare più interessanti di questa 20esima giornata. Il match si disputerà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 11:00.

Il Milan ha pareggiato le due partite disputate nel nuovo anno, mettendo a referto uno 0-0 con la Lazio e un 1-1 contro l’Atalanta. In precedenza sono arrivate due vittorie consecutive contro Sassuolo per 4-2 e Monza per 2-0.

La Fiorentina invece era entrata in un loop negativo con quattro incontri di fila senza trovare la vittoria avendo perso con Sassuolo e Cagliari, entrambe in trasferta per 2-0, e pareggiato contro Atalanta ed Empoli. Il successo è arrivato la scorsa giornata contro l’Udinese per 6-0.

DOVE VEDERE DIRETTA MILAN FIORENTINA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Milan Fiorentina Primavera? Allora collegati su Sportitalia. Se preferite la diretta streaming video allora scaricatevi l’app.

MILAN FIORENTINA PRIMAVERA, PROBABILI FORMAZIONI

Il Milan Primavera giocherà con l’assetto tattico impostato sul 4-3-3. In porta ci sarà Longoni, protetto da Colombo, Paloschi, Nissen e Pereira. I tre a giostrare a metà campo Hodzic, Eletu e Comotto, tridente di attacco con Bonomi, Siman, Scotti.

La Fiorentina invece preferisce un 4-2-3-1 con Vannucci tra i pali, retroguardia composta da Trapani, Baroncelli, Kouadio e Scuderi. Nella zona nevralgica del campo Ievoli e Harder, trequarti con Caprini, Rubino e Bertolini dietro a Tarantino.

