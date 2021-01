Diretta/ Fiorentina Crotone (Serie A) streaming video DAZN. Viola al bivio

DIRETTA FIORENTINA CROTONE: I VIOLA A RISCHIO DOPO L’ULTIMO KO!

Fiorentina Crotone, in diretta sabato 23 gennaio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Viola al bivio dopo i 6 gol incassati al San Paolo di Napoli, che hanno evidenziato le difficoltà che la formazione toscana, passata nel frattempo dalla guida di Iachini a quella di Prandelli, ha evidenziato dall’inizio della stagione. In caso di risultato negativo contro i calabresi, la Fiorentina si vedrebbe di nuovo risucchiata nella parte bassa della classifica. Dall’altra parte il Crotone viene da un poker rifilato al Benevento che ha confermato come tra le mura dello stadio Scida la squadra di Stroppa possa costruire il cammino in grado di portarla alla salvezza. Restano, purtroppo per gli Squali, negativi i numeri in trasferta che vedono la formazione rossoblu sempre sconfitta fatta eccezione per due pareggi, ottenuti sul campo del Torino e dell’Udinese. La classifica è però ancora corta e potenzialmente in grado di proporre qualsiasi colpo di scena.

DIRETTA FIORENTINA CROTONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Crotone sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CROTONE

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Crotone allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I padroni di casa allenati da Cesare Prandelli scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic, Ribery. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Vulic, P. Pereira; Messias, Riviere.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Fiorentina Crotone: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.65 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 5.00 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 4.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

