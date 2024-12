DIRETTA FIORENTINA EMPOLI: I TESTA A TESTA

Naturalmente è sempre stuzzicante curiosare nella storia che ci accompagna verso la diretta Fiorentina Empoli, un derby toscano che vanta discreta tradizione anche in Coppa Italia, dove i precedenti sono in totale sei, con cinque vittorie per i viola a fronte di un solo successo per i cugini dell’Empoli. Circoscrivendo il discorso agli anni più recenti, possiamo invece osservare che le ultime dieci sfide hanno avuto luogo tutte nel campionato di Serie A, da sabato 15 aprile 2017 fino al match d’andata del campionato 2024-2025 in corso, che ha già avuto luogo domenica 29 settembre scorso, terminando con un pareggio per 0-0 allo stadio Carlo Castellani di Empoli.

In queste dieci partite dobbiamo osservare che a sorpresa è in vantaggio l’Empoli grazie a quattro vittorie e altrettanti pareggi: la Fiorentina dunque sembra soffrire molto questo derby, tanto che negli ultimi cinque confronti ha raccolto quattro pareggi e una sconfitta, mentre l’ultima vittoria gigliata risale a domenica 3 aprile 2022, con il punteggio di 1-0 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà disponibile in chiaro su Italia 1 la diretta Fiorentina Empoli che sarà anche seguibile in streaming su Mediaset Infinity. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi lo svolgimento di questa partita.

FIORENTINA EMPOLI, D’AVERSA PROVA IL COLPO AL FRANCHI

Il mercoledì degli ottavi di finale di Coppa Italia vedrà la diretta Fiorentina Empoli protagonista ed in campo alle 21,00 del 4 dicembre 2024. I valori in campo sono molto diversi ma gli ospiti hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque. La Fiorentina di Palladino debutterà in questo turno di Coppa Italia con l’obiettivo di fare più strada possibile e riscattare la finale persa dello scorso anno. L’Empoli di D’Aversa, invece, ha superato Catanzaro e Torino con due ottime partite e punta a centrare i quarti di finale.

FIORENTINA EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando a vedere le probabili formazioni della partita. Qualche cambio per Palladino che affiderà la porta a Terracciano con Kayode, Comuzzo, Pongracic e Parisi in difesa. Adli e Cataldi saranno i due mediani mentre la trequarti sarà composta da Ikone, Colpani, Gudmundsson a sostegno di Kean unica punta.

L’Empoli di D’Aversa, invece, dovrebbe giocare con la formazione tipo con Vasquez tra i pali ed una difesa formata da Goglichidze, Ismajli e Viti. Gyasi e Cacace saranno gli esterni con impronta difensiva e il centrocampo verrà completato da Maleh e Henderson. Anjorin ed Esposito agiranno sulla trequarti a sostegno dell’unica punta che tornerà ad essere Colombo.

FIORENTINA EMPOLI, LE QUOTE

Passiamo all’analisi delle quote della diretta Fiorentina Empoli utilizzando le proposte di AdmiralBet. Il favore del pronostico è per i padroni di casa che vedono la loro vittoria a 1,45 contro il 6,50 per gli ospiti e il pareggio X a 4,00 nei novanta minuti.