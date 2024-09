VIDEO TORINO EMPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Sadio Olimpico Grande Torino l’Empoli si impone in trasferta per 2 a 1 eliminando il Torino come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i toscani a cominciare la partita in maniera arrembante fallendo una mezza opportunità con Konate subito in avvio al 4′ ed i piemontesi si affacciano invece in attacco al 7′ quando Adams viene fermato in corner da De Sciglio sebbene rischino poi all’11’ sul suggerimento poco ragionato offerto da Coco a Milinkovic Savic al rinvio a causa della pressione esercitata da Pellegri.

Gli uomini di mister Vanoli ci provano al 24′ con un tentativo di Gineitis ma gli azzurri passano invece in vantaggio al 30′ con il colpo di testa vincente di Ekong, in gol su assist di Haas. I granata protestano al 32′ quando Ghersini non assegna un presunto calcio di rigore per un contatto tra Adams e Seghetti e la punizione di Coco del 36′ si infrange contro la barriera mentre Marianucci chiude con un buon intervento Karamoh al 37′ dopo una chance fallita in contropiede dal suo collega Ekong.

Nel secondo tempo ancora Karamoh viene fermato ottimamente da Tosto al 48′ e dall’altro lato Sambia al 51′ e Marianucci al 52′ mettono i brividi alla retroguardia avversaria. Nel finale il Toro va a caccia del possibile pareggio con il neo entrato Zapata al 64′ e ripristina momentaneamente la parità al 74′ con il gol firmato da Adams, su cross di Ricci. Tuttavia, ci pensa Haas a siglare la rete del nuovo e definitivo vantaggio per i suoi su suggerimento di Marianucci al 90′ ed il portiere Seghetti offre il suo contributo nel passaggio del turno evitando il peggio nel recupero sia su Maripan al 90’+3′ che su Zapata al 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Ghersini, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Walukiewicz al 43′, Coco al 50′ e Linetty al 65′ da una parte, De Sciglio all’83’ dall’altra. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche permette all’Empoli di qualificarsi agli ottavi di finale mentre la sconfitta costa al Torino l’eliminazione dalla Coppa Italia edizione 2024/2025.

VIDEO TORINO EMPOLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS