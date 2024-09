La diretta Fiorentina Lazio sarà il lunch match della quinta giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle ore 12.00 di domenica. Viola ancora a caccia della prima vittoria in campionato, dopo tre pareggi consecutivi (cinque considerando i play off di Conference League) domenica scorsa è arrivata la prima sconfitta sul campo dell’Atalanta per gli uomini di Palladino, costretti ora ad accelerare per evitare di trovarsi subito invischiati nei bassifondi della classifica.

È iniziato un nuovo ciclo anche per la Lazio che ha ben sfruttato il doppio impegno casalingo a cavallo della sosta: dopo la sconfitta di Udine i biancazzurri hanno reagito con un brillante pari contro il Milan e una vittoria contro il Verona, 7 punti in 4 partite per la squadra allenata da Baroni, ora chiamata però ad affrontare tre trasferte consecutive in otto giorni tra campionato ed Europa League.

DIRETTA FIORENTINA LAZIO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Fiorentina Lazio sarà disponibile esclusivamente sui canali DAZN. La partita di Serie A sarà accessibile ai clienti della piattaforma in diretta streaming video tramite l’app di DAZN, accessibile su PC, tablet e smartphone utilizzando i dati dell’abbonamento.

FIORENTINA LAZIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo una scorsa alle possibili scelte di Palladino e Baroni per la probabili formazioni della diretta Fiorentina Lazio. Per la Fiorentina 3-5-2 con De Gea tra i pali e una difesa a tre con Martinez Quarta, Pongracic e Biraghi. A centrocampo Bove, Cataldi e Mandragora con Gosens e Dodo esterni di fascia, duo offensivo formato da Colpani e Kean. Per Baroni e la Lazio 4-2-3-1 con Provedel a difesa della porta e una linea a quattro sulla retroguardia con Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares. A centrocampo ancora titolari Rovella e Guendouzi mentre Tchaouna, Dele-Bashiru e Zaccagni supporteranno il riferimento offensivo, Boulaye Dia.

FIORENTINA LAZIO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno concedersi una scommessa sulla diretta Fiorentina Lazio, Viola considerati favoriti con vittoria della Fiorentina quotata 2.30, la vittoria della Lazio fa salire la quota a 3.15 mentre viene proposta a 3.35 la quota per l’eventuale pareggio.