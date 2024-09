DIRETTA LAZIO VERONA, GLI OSPITI POSSONO SOGNARE

L’ultima sfida di questo lunedì 16 settembre vede chiudere la quarta giornata alla diretta Lazio Verona. Alle 20:45 l’Olimpico diventerà il terreno di gioco con le due formazioni che vorranno fare punti appena tornate dalla sosta.

I biancocelesti hanno avuto un inizio altalenante che ha subito visto da una parte il 3-1 inflitto al Venezia all’esordio e subito dopo il ko per 2-1 sul campo dell’Udinese. Prima delle partita delle Nazionali, la Lazio ha fermato in casa il Milan per 2-2.

Il Verona vanta già sei punti in classifica nonostante un inizio poco promettente. Gli scaligeri erano infatti stati eliminati dal Cesena in Coppa Italia tra le mura amiche, ma hanno ricompensato i tifosi con un 3-0 al Napoli. La seconda vittoria arriva sul campo del Genoa, intervallate però dal 3-0 inflitto dalla Juventus.

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO VERONA, STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a vedere la diretta Lazio Verona, sappiate che c’è una doppia possibilità ovvero Sky oppure DAZN.

La sfida è tra quelle in co-esclusiva dunque stesso discorso vale anche per la diretta streaming, visibile sia sull’applicazione di Sky che su quella di DAZN.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA

Vediamo insieme le probabili formazioni Lazio Verona. I padroni di casa opteranno per un 4-2-3-1 con in porta Provedel. Difesa a quattro composta da Marusic, Patric, Romagnoli e Tavares. A centrocampo Rovella e Guendouzi mentre Isaksen, Dia e Zaccagni supporteranno Castellanos.

Il Verona replica con lo stesso identico assetto tattico e Montipò tra i pali. Pacchetto arretrato formato da Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz e Bradaric a chiudere il reparto. In mediana Duda e Belahyane con Suslov, Harroui e Lazovic dietro a Tengstedt.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LAZIO VERONA

Buttiamo ora un occhio sulle quote per le scommesse Lazio Verona. Parte con un vantaggio sulla carta il club biancoceleste, dato a 1.62 dai bookmakers. Il segno X del pareggio è quotato 3.75 mentre il 2 fisso si trova a 5.75.

Tante reti nel match? Per gli esperti ci sono parecchi dubbi tanto da quotare 2.03 l’Over 2.5 e 1.87 l’Under. Chiduono Gol e No Gol rispettivamente a 2 e 1.75.