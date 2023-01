Diretta/ Fiorentina Monza streaming video tv: Viola per cambiare marcia (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA MONZA: PALLADINO TENTA IL COLPACCIO!

Fiorentina Monza, in diretta mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Viola per cambiare marcia dopo una prima parte di stagione contraddittoria, il cammino della Fiorentina si è chiuso a novembre con una rocambolesca sconfitta subita in casa del Milan dopo 3 vittorie consecutive messe in fila contro Spezia, Sampdoria e Salernitana.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Palladino: "Ho dato direttive sulle partenze"

Il Monza in classifica è attardato solo di 3 lunghezze rispetto ai viola, a +9 dalla zona retrocessione dopo le fondamentali vittorie interne contro Verona e Salernitana, con i brianzoli che hanno cambiato decisamente passo dopo l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino. In campionato Fiorentina e Monza si sono affrontate al “Franchi” in campionato in una sola occasione, in Serie B il 9 gennaio 1994: finì 3-0 per i toscani con gol di Gianluca Luppi e una doppietta di Gabriel Omar Batistuta.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ecco quanto vale Amrabat, pure i viola su Brekalo

DIRETTA FIORENTINA MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Fiorentina e Monza? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 16^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONZA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Monza, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat; Ikoné, Barak, Kouamé; Jovic. Risponderà il Monza allenato da Raffaele Palladino con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Rovella, Colpani, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Gytkjaer e Siatounis in partenza, la situazione

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA