DIRETTA FIORENTINA ROMA: CAPOLISTA IN TRASFERTA!

La diretta Fiorentina Roma Primavera chiude il programma della sesta giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025: si gioca alle ore 18:30 di lunedì 30 settembre e sarà una partita molto interessante, tra due squadre che sono candidate almeno ad arrivare ai playoff se non addirittura più avanti. La Fiorentina deve però riscattare la bruciante sconfitta di una settimana fa: sempre impegnata di lunedì, si è fatta rimontare due gol di vantaggio e ha perso contro il Genoa, mancando così l’aggancio alla terza posizione in classifica e dovendo accettare di essere in uno scenario ancora non troppo esaltante, pur se la stagione è ancora lunga.

Video Empoli Fiorentina (0-0)/ Gol e highlights: Kean manca il colpaccio! (Serie A 29 settembre 2024)

La Roma invece si è già presa la testa della classifica, pareggiando in casa contro il Sassuolo non è riuscita ad allungare sulla concorrenza ma sta facendo il campionato che ci si aspettava, ovvero davanti a tutti e con l’obiettivo di arrivare direttamente in semifinale. Questa diretta Fiorentina Roma Primavera rappresenta un bel test per i giovani giallorossi ma ovviamente anche per gli avversari viola, adesso noi scopriremo quello che succederà sul terreno di gioco ma nel frattempo facciamo qualche analisi sulle scelte da parte dei due allenatori, studiando insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Empoli Fiorentina (risultato finale 0-0): Kean fallisce un'altra chance! (Serie A 29 settembre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA FIORENTINA ROMA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Ovviamente per assistere alla diretta Fiorentina Roma Primavera sui canali della nostra televisione vi dovrete rivolgere a Sportitalia, da tempo ormai la casa di questo campionato Primavera 1 che garantisce sul numero 60 del digitale terrestre, ma anche tramite le sue opzioni di diretta streaming video che sono innanzitutto rappresentate dal sito ufficiale (www.sportitalia.com) e poi dalla relativa applicazione, attivabile sui vostri dispositivi mobili.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA PRIMAVERA

Verso la diretta Fiorentina Roma Primavera ipotizziamo il solito 4-3-3 per Daniele Galloppa, con una difesa nella quale Mirko Elia può andare a fare il centrale con Romani mentre in porta ci sarebbe Vannucchi, e sulle corsie laterali Kouadio e Trapani. A centrocampo invece Lapo Deli si gioca la maglia con Bala Keita, sulle mezzali Harder e Ievoli sono in netto vantaggio sulla concorrenza e questo vale per ogni partita, infine il tridente offensivo nel quale cerca spazio Evangelista, eventualmente panchina per uno tra Presta e Rubino mentre sarà confermato il centravanti Braschi.

DIRETTA/ Genoa Fiorentina Primavera (risultato finale 3-2): super rimonta del Grifone! (23 settembre 2024)

Gianluca Falsini affronta la diretta Fiorentina Roma Primavera con un albero di Natale, perché Marazzotti e Graziani (il primo è insidiato da Zefi) giocano sulla trequarti alle spalle di un attaccante che sarà Misitano (possibile staffetta con Sugamele), a centrocampo dunque consueto modulo a tre guidato da Alessandro Romano, i due interni usciranno dai ballottaggi Coletta-Levak e Di Nunzio-Tumminelli, in difesa Cama più di Litti come terzino sinistro e Mannini schierato a destra, il portiere giallorosso sarà Renato Marin protetto dai centrali Nardin e Reale.