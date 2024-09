DIRETTA ROMA SASSUOLO PRIMAVERA, GARA ACCESA

In otto partite complessive, nessuna delle due squadre ha mai perso una partita. La diretta Roma Sassuolo Primavera vede formazioni parecchio in forma sfidarsi in questo sabato 21 settembre 2024 alle ore 15:00 in casa dei giallorossi.

Proprio i capitolini sono a punteggio pieno con la bellezza di quattro vittorie consecutive. La particolarità di questa filotto è che c’è sempre almeno una rete degli avversari, ma la Roma la spunta sempre come contro la Cremonese e il Bologna.

Iniziato con due pareggi, uno a Verona e l’altro in casa con l’Atalanta, il rendimento recente in campionato per quanto riguarda il Sassuolo è ottimo con due successi contro il Cesena in trasferta per 3-2 e infine con l’Udinese.

DOVE VEDERE DIRETTA TV ROMA SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Roma Sassuolo Primavera, l’unica soluzione è la stessa che ormai ci accompagna da anni ovvero Sportitalia.

L’emittente per eccellenza per il campionato Primavera trasmetterà l’incontro anche in diretta streaming sull’applicazione o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO PRIMAVERA

Ora diamo un’occhiata a quelle che sono le probabili formazioni Roma Sassuolo Primavera. I giallorossi metteranno piede in campo con il modulo 4-3-2-1. Tra i pali Marin, difeso da Buba, Golia, Reale e Mannini. In mediana Coletta, Romano e Di Nunzio mentre Nardin e Mazzarotti supporteranno Misitano.

Il Sassuolo opterà invece per una piccola modifica e dunque il 4-3-1-2. In porta Scacchetti con la retroguardia composta da Parlato, Corradini, Macchioni e Baroni. A centrocampo Leone, Lopes e Knezovic, Bruno avrà il ruolo di trequartista mentre Dadlum e Vedovati di centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA SASSUOLO PRIMAVERA

Come ultima sezione andiamo a vedere le quote per le scommesse Roma Sassuolo Primavera. Sulla carta la squadra favorita è quella giallorossa a 1.57 mentre i neroverdi sono dati a 4.60. Infine il pareggio è offerto a 4.25.

Riusciranno entrambe le squadre a segnare? Se la risposta è sì, la quota vincente è di 1.55. Infine, Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 1.50 e 2.30.